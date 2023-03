Max Verstappen stevent af op weer een nieuwe mijlpaal in zijn Formule 1-carrière. De Limburger kan in theorie al dit seizoen toetreden tot de legendarische Club van 100, als jongste coureur in de geschiedenis.

Als de tweevoudig wereldkampioen dit seizoen in alle resterende races op het podium eindigt, hetgeen op zichzelf al een historische prestatie zou zijn, staat de teller na de laatste race in Abu Dhabi op exact honderd podiumplaatsen. Na zijn eerste twee podiumplaatsen in 2023 staat Max Verstappen nu op 79.

In de geschiedenis hebben tot dusver slechts zes coureurs de grens van 100 podiums gehaald. Dat zijn achtereenvolgens Lewis Hamilton (191), Michael Schumacher (151), Sebastian Vettel (122), Alain Prost (106), Kimi Räikkönen (103) en Fernando Alonso (100). De laatste bereikte deze bijzondere mijlpaal afgelopen zondag met zijn derde plek tijdens de GP van Saoedi-Arabië.

Verstappen staat momententeel nog op plek acht, één positie en één podiumplaats achter Ayrton Senna (80). Met een podiumplaats in Melbourne, over anderhalve week, evenaart Verstappen de legendarische Braziliaan. Zijn eerste podiumplaats (en overwinning, zie foto) behaalde Verstappen op 15 mei 2016 in Barcelona toen hij tijdens de GP van Spanje debuteerde voor Red Bull.