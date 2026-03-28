Max Verstappen werd geëlimineerd in Q2 tijdens de kwalificatie voor de GP van Japan. De Nederlander – die de afgelopen vier jaar steevast poleposition veroverde in Suzuka – vertrekt zondag vanaf de elfde plaats. Een pijnlijk resultaat voor de Red Bull-coureur, die al het hele weekend worstelt met de balans en grip in zijn RB22. In zijn laatste snelle ronde slaagde hij er niet in een competitieve tijd neer te zetten.

Tijdens de tweede kwalificatiesessie maakten Ferrari en Mercedes opnieuw de dienst uit op Suzuka. Verstappen, die in alle vrije trainingen al moeite had om zijn rondetijden aan te scherpen, noteerde aanvankelijk de tiende tijd, bijna één seconde langzamer dan Charles Leclerc, die op dat moment P1 bezette. Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad was uiteindelijk degene die Verstappen terugdrong naar de elfde plaats en hem zo uit Q2 stootte.

LEES OOK: Red Bull zoekt naar balans in Suzuka: ‘Begrijpen de auto nog niet volledig’

“Ik denk dat er iets mis is met de auto”, verzuchtte Verstappen over de boordradio, terwijl zijn RB22 terug de garage in werd gereden. “In deze kwalificatie was hij compleet onbestuurbaar. De achterkant brak uit op hoge snelheden.” Red Bull gaf op vrijdag al aan dat het de auto nog niet volledig begrijpt. Het team benadrukt voorlopig vooral lering te willen trekken uit het raceweekend in Japan. Voor de viervoudig wereldkampioen, die de laatste drie edities van deze Grand Prix won, is het desalniettemin een pijnlijke vertoning.

Lees hier alles over de GP Japan

