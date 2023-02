Max Verstappen is wederom genomineerd voor de Laureus World Sport Awards. De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 gaat de strijd aan met respectievelijk basketballer Steph Curry, atleet Mondo Duplantis, tennisser Rafael Nadal en de voetbalsterren Lionel Messi en Kylian Mbappé. Verstappen won de prijs afgelopen jaar al.

De kersverse ambassadeur van Heineken 0.0 laat in een reactie weten zeer vereerd te zijn met de nominatie. ,,Het winnen van de prijs betekende vorig jaar een ongelooflijk moment voor mij. Het is een prestigieuze prijs, helemaal omdat je het moet opnemen tegen ’s werelds beste sporters. Alleen de nominatie op zich is al een hele eer en daarvoor ben ik ook dank verschuldigd aan mijn team Red Bull en aan de internationale media die me hebben genomineerd”, aldus Verstappen.

De winnaar wordt dit voorjaar bekendgemaakt tijdens het traditionele Awards gala van de Laureus Worlds Sport Academy. Overigens is Verstappen niet de enige Nederlander die is genomineerd. In de categorie ‘comeback van het jaar’ staat de naam van wielrenster Annemiek van Vleuten op de shortlist. Zij won na ziekte de Tour de France Femme. In de categorie van sporters met een handicap is rolstoeltennisser en Grand Slam-winnaar Diede de Groot genomineerd.