Max Verstappen houdt rekening met een uitdagend raceweekend voor Red Bull in Japan. De eerste vrije trainingen op Suzuka brachten een aantal problemen aan het licht, waardoor de Nederlander niet verder kwam dan de zevende en tiende tijd. Het verschil ten opzichte van de voorhoede is groot. Bovendien verwacht Verstappen dat de huidige gebreken in zijn RB22 niet van de ene op de andere dag zullen worden verholpen.

“Het was niet erg goed, om eerlijk te zijn”, verzuchtte Max Verstappen na afloop van de tweede vrije training. Red Bull probeerde gedurende het tweede oefenuur van alles om de rondetijden van de viervoudig wereldkampioen aan te scherpen, maar tevergeefs. De RB22 werd voorzien van een nieuwe neus en ook aan de achteras werden de nodige aanpassingen gedaan. Desalniettemin bleef Verstappen zoeken naar grip en de juiste balans. In vergelijking met Mercedes, Ferrari en McLaren moet Red Bull voorlopig genoegen nemen met een bijrol in Japan.

‘Dit los je niet zomaar op’

“We worstelden flink met de balans en de grip”, bevestigde Verstappen. “Er is nog veel werk te verzetten. Het was niet te vergelijken met twee weken geleden in China, maar we begrijpen nog steeds niet helemaal waarom we er zo ver vanaf zitten, vooral in de eerste sector en de snellere bochten.” In Shanghai eindigde de Red Bull-coureur in de sprint buiten de punten en viel hij tijdens de race uit door een technisch probleem.

“We moeten zien te begrijpen waarom we deze grote problemen ondervinden”, voegde Verstappen eraan toe. “Maar het was geen beste dag voor ons. Daarbij denk ik dat het niet makkelijk zal worden om dergelijke problemen binnen één dag op te lossen”, besloot hij realistisch. Verstappen won de laatste drie edities van de GP van Japan, maar had in aanloop naar het raceweekend al aangegeven dat hij zijn zegereeks waarschijnlijk niet zou voortzetten.

