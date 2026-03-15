Max Verstappen viel na 46 ronden uit tijdens de GP van China. Na een dramatische start op het Shanghai International Circuit, waarbij de Nederlander direct acht plaatsen verloor, werkte hij zich knap terug naar voren. De viervoudig wereldkampioen moest zijn race in de slotfase echter afbreken, vermoedelijk door een technisch probleem. Met nog tien ronden te gaan werd Verstappen naar de pitstraat geroepen. Hij was daarmee de zevende uitvaller in Shanghai.

Max Verstappen kende een verrassende late uitvalbeurt tijdens de GP van China. Het markeerde het einde van een dramatisch weekend voor de Red Bull-coureur. Na een moeizame kwalificatie – waarin hij slechts de achtste tijd reed – maakte Verstappen opnieuw een opvallend slechte start; hij viel terug naar de zestiende plaats. De viervoudig wereldkampioen werkte daarna aan een indrukwekkende inhaalrace en vocht zich terug naar de zesde plaats.

In rondje 45 sloeg het noodlot echter toe. De RB22 vertraagde, waarna het team Verstappen de opdracht om de race te staken. Hij werd de derde coureur die de race moest staken, na de twee Aston Martins. Vier coureurs wisten zelfs niet eens aan de start te verschijnen van de tweede race van 2026.

