Dubbelfeest voor Max Verstappen! Terwijl de Nederlander zondag de overwinning opeiste in de GP van Azerbeidzjan, wonnen Thierry Vermeulen en Chris Lulham namens Verstappen.com Racing de Gold Cup in het sprintkampioenschap van de GT World Challenge Europe. Het Brits-Nederlandse duo stelde de titel veilig na de tweedaagse finale in Valencia. Verstappen.com Racing racet met een Ferrari 296 GT3, gerund door Emil Frey.

“We hadden maar één doel toen we vanochtend het circuit opkwamen”, reageerde Vermeulen tegenover Verstappen.com. “Dat is ons de hele dag goed gelukt. We hadden een probleemloze, maar ook een beetje saaie race. Chris had een vlekkeloze start, wat enorm hielp, en we hebben de overwinning in de Gold-klasse én het kampioenschap veiliggesteld. Het was een lastig jaar met zeker een aantal mooie hoogtepunten. Veel dank aan het hele team van Emil Frey en Verstappen.com Racing voor hun steun.”

Uitdagend weekend

Tijdens de eerste race op zaterdag kwam het team van Verstappen.com Racing al als eerste over de streep. De Nederlandse Formule 1-coureur kon die zege – tot zijn grote spijt – niet live bekijken. De kwalificatie in Bakoe liep immers flink uit door het recordaantal rode vlaggen. Achteraf gezien miste Verstappen weinig; de overwinning van Vermeulen en Lulham werd later tenietgedaan door een tijdstraf. In de tweede race op zondag wist het duo zich echter te revancheren; ze stelden de overwinning én de titel in de Gold Cup veilig.

LEES OOK: Tegenslag voor Verstappen, GT3-team moet zege inleveren na straf

“Ik had aan het begin van het jaar niet kunnen voorspellen dat we het kampioenschap zouden winnen”, aldus Chris Lulham. “Ik ben superblij. We kwamen hier vandaag met één doel en dat hebben we bereikt.” Voor de duidelijkheid, Verstappen.com Racing komt uit in de GT World Challenge Europe, een GT-kampioenschap dat is opgedeeld in twee categorieën: de Endurance Cup en de Sprint Cup. Vermeulen en Lulham rijden in laatstgenoemde klasse, in de Gold-categorie.

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.