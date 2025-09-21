Het GT3-team van Max Verstappen heeft zaterdag een klinkende overwinning misgelopen door een tijdstraf. Het team neemt deel aan de GT World Challenge Europe Sprint Cup, waarvan dit weekend de laatste races plaatsvinden op het Circuit Ricardo Tormo nabij Valencia. Verstappen miste de wedstrijd zaterdag vanwege de twee uur durende kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan. Zondag krijgt zijn Verstappen.com Racing-renstal een tweede kans.

“Ik was een beetje pissig dat de kwalificatie uitliep en ik zo hun race moest missen”, grapte Verstappen na afloop van de kwalificatie in Bakoe. “Toen ik de telefoon pakte en het resultaat zag, was ik uiteraard erg blij. Het is heel knap.” De Emil Frey Racing-auto, rijdend onder de vlag van Verstappen.com Racing, leek zaterdag onbedreigd als eerste over de finish te komen. Coureurs Thierry Vermeulen en Chris Lulham reden gezamenlijk een sterke race.

Het feest werd echter vroegtijdig verpest toen het team werd onderzocht vanwege het verbeteren van een sectortijd onder gele vlaggen. De wedstrijdleiding legde daarop een drive-through penalty op. Omdat er geen pitstops meer werden gemaakt, werd deze straf omgezet in een tijdstraf van 26 seconden. Hierdoor zakte de Ferrari 296 GT3, met racenummer 69, van de overwinning naar de vierde plaats en bleef het bij de tweede plek in de Gold Cup. Voorafgaand aan de tweede race kwalificeerde het team van Verstappen zich als negende op het Spaanse circuit.

