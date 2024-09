Max Verstappen viert vandaag zijn 27e verjaardag. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull is bezig aan een moeizaam seizoen, maar desondanks heeft hij nog altijd de beste papieren om zich ook dit jaar weer tot wereldkampioen te laten kronen. Tijd voor een tussenbalans. “Je wilt ook een beetje van het leven kunnen genieten, toch?”

Onderstaand verhaal zijn delen uit een exclusief interview dat eerder dit jaar verscheen in de Dutch GP-bijlage van FORMULE 1 Magazine.

In bijna tien jaar Formule 1 is Max Verstappen van een verlegen tiener verworden tot een zelfbewuste jongeman: zeer succesvol, ster van de Formule 1-show en ondernemer. Nooit verwacht, toch gekregen. Hartstikke mooi, verzekert hij. Maar het heeft hem allerminst als mens veranderd. ‘Lekker normaal doen’, daar zweert hij bij. Het heeft hem met zijn directheid, non-conformisme en racevaardigheden gemaakt tot de grote meneer die hij is. Volgens Time Magazine zelfs een van de 100 invloedrijkste mensen op aarde.

– Max, wil je eens reflecteren op tien jaar Formule 1. Ik neem aan dat het je verwachtingen heeft overtroffen.

“Weet je, daar ben ik helemaal niet zoveel mee bezig geweest, met ‘de verwachtingen’. Ik probeer tegen mijzelf te zeggen dat ik probeer het elk jaar weer zo goed mogelijk te doen. Want je droom is natuurlijk om wereldkampioen te worden en dat soort dingen. Maar ja, dat zijn dingen die op je pad komen als je het goed genoeg doet. En je moet natuurlijk bij het juiste team zitten. Natuurlijk heeft alles wat er gebeurd is mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Maar nogmaals, ik was er totaal niet mee bezig. 61 overwinningen, geen, of één: ik maakte me daar eigenlijk nooit zo heel druk om.”

‘Je bent er maar één keer’

– Waar maak je je wel druk om? Alles lijkt van je af te glijden, je lijkt zo ontspannen in het leven te staan.

“Dat klopt. Maar dat komt ook omdat je ook maar één keer leeft. Natuurlijk is Formule 1 een belangrijk deel daarvan, maar uiteindelijk wil je ook wel een beetje van het leven kunnen genieten, toch? Je bent er maar één keer.”

– Hoe geniet jij?

“Door buiten de Formule 1 om natuurlijk tijd door te brengen met je vrienden en familie. Gewoon, leuke dingen doen. Op dit moment lukt dat natuurlijk niet zo vaak zoals ik zou willen, want je bent veel onderweg voor het racen. Dat is nu onderdeel van de sport. Maar dat gaat je op een gegeven moment wel opbreken als je, ja, kijkt naar de kwaliteit van het leven. Uiteindelijk maken resultaten dan natuurlijk ook niet meer zo heel veel uit over je beslissing.”

– Je hebt onlangs fel gereageerd op allerlei aantijgingen op sociale media rond je vriendin. Dat vond je nodig?

“Ja. Als je ziet wat er met AI nu allemaal aangepast en gedaan kan worden en nepberichten zo opeens echt lijken… Ik vind het bizar hoe ver dingen gaan en dat er mensen zijn die het in zich hebben om dat te doen. Dat het zelfs haar werk gaat beïnvloeden… Weet je, dat is wel heel extreem. En op een gegeven moment ben je er wel klaar mee dat mensen zoiets doen. Ik ben altijd iemand geweest die zegt: negeren, negeren, negeren en verder geen aandacht aan besteden. Maar op een bepaald moment kun je het gewoon niet meer negeren, omdat het echt de spuigaten uitloopt hoever mensen gaan.”

‘Sommigen zijn heel jaloers’

– Daar kun je wel boos om worden.

“Het gaat echt heel ver hoe slecht mensen eigenlijk kunnen zijn. Sommigen zijn, denk ik, over het algemeen ook heel jaloers. Daar heeft het misschien ook wel wat mee te maken. Jaloezie, afgunst: dat soort dingen.”

– Merk je dat zelf ook in andere dingen?

“Op dit moment heeft het meer met de relatie te maken en dan vooral op Kelly gericht. Maar wij zijn ook niet de enigen, hè. Het gebeurt met meerdere mensen in de paddock. Ik ben heel erg van het laten gaan: als je er geen aandacht aan schenkt dan ebt het meestal wel weg. Maar sommige mensen houden maar niet op.”

– Je bent zelf niet heel actief op sociale media.

“Nee. En als ik niets leuk vind, druk ik op negeren zodat het niet meer op mijn feed komt, weet je. Ik ben er op zich wel redelijk makkelijk in, maar op zeker moment is er wel een limiet.”

