Max Verstappen heeft een nieuwe personal trainer voor komend seizoen. Rupert Manwaring komt over van Ferrari om Verstappen te helpen in zijn voorbereiding voor 2024.

Er is een hele organisatie aan ongeziene mensen rondom de Formule 1-coureurs die allemaal een belangrijke rol in het team spelen. Een daarvan is de personal trainer, die ervoor zorgt dat de coureurs in topconditie blijven. Max Verstappen nam deze week afscheid van die trainer. Bradley Scanes, die sinds 2020 de gezondheid van Verstappen op peil hield, nam na de race in Abu Dhabi afscheid van het team.

Verstappens nieuwe trainer heet Rupert Manwaring. Manwaring komt over van Ferrari, waar hij al acht jaar aan de zijde van Carlos Sainz stond. Opvallend genoeg zijn er al aardig wat connecties tussen Verstappen en Manwaring. Zo begon Manwaring als trainer van Sainz in 2015, toen de Spanjaard nog teamgenoot van Verstappen was bij Toro Rosso. Ook een generatie eerder zaten er al wat verbindingen. Tijdens zijn eigen Formule 1-carrière werkte Jos Verstappen namelijk samen met de vader van Manwaring, eveneens genaamd Rupert Manwaring.

