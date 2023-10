Resultaten uit het verleden bieden ook volgens Max Verstappen geen garantie voor de toekomst. Hoewel de wereldkampioen in Mexico de laatste vijf jaar vier keer als winnaar op het podium stond, verwacht hij dit jaar een pittig gevecht.

De teller staat dit jaar al op vijftien overwinningen, net zoveel als in 2022. Het Autódromo Hermanos Rodrìguez is hem en zijn werkgever Red Bull doorgaans gunstig gezind, gezien de resultaten van de afgelopen vijf edities waarvan hij alleen die in 2019 niet won. Vorig jaar ging Verstappen met vijftien seconden voorsprong op Lewis Hamilton over de finish.

Toch is Verstappen voorzichtig met de verwachtingen voor de komende race. Een abc-tje wordt de Mexicaanse GP allerminst, gelooft hij. “Ik denk niet dat dit ons beste circuit op kalender is als ik kijk naar gedrag van de auto in de kerbing en lage snelheidsbochten”, aldus Verstappen. “Onze auto is daar gewoon minder goed in, niet zo blij om over de kerbs te gaan. Ik verwacht dat het zwaar zal worden, zeker over één ronde. Het zal erom gaan spannen. Niet alleen met Mercedes, ook met Ferrari en McLaren.”

Volgens Verstappen heeft zijn voorzichtige inschatting alles te maken met de auto van nu. “De auto is elk jaar anders. Je kunt niet zeggen: de laatste vijf jaar waren we hier snel, dat zal nu ook wel zo zijn. Auto’s en regels veranderen”, aldus Verstappen. “De auto gedraagt zich anders dan vorig jaar. In het verleden hadden we hier in de ijle lucht misschien wat voordeel met de Honda-motor, maar nu denk ik niet meer.”

Lees hier alles over de Grand Prix van Mexico 2023

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!