Max Verstappen is voor de derde keer in zijn carrière verkozen tot Sportman van het Jaar. De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 evenaart daarmee oud-zwemmer Pieter van den Hoogenband die deze eer ook driemaal ten beurt viel.

Alleen Anton Geesink, Ard Schenk en Epke Zonderland werden nog vaker uitgeroepen tot beste sportman van ons land, namelijk viermaal.

Max Verstappen beleefde een superseizoen in de Formule 1. Hij won namens Red Bull Racing het recordaantal van vijftien races, ruim voldoende om zijn titel van afgelopen jaar te prolongeren. De Limburger was zelf niet bij de prijsuitreiking in Amsterdam aanwezig. Zijn zusje Victoria ontving de Jaap Eden Award uit handen van oud-topschaatsster Ireen Wüst.

De andere genomineerden in de categorie Sportman van het Jaar waren baanwielrenner Harrie Lavreijsen en schaatser Thomas Krol. Bij de vrouwen ging de prijs naar schaatsster Irene Schouten, die bij de Olympische Spelen in Peking driemaal goud en eenmaal brons won. De estafettevrouwen in de atletiek (4×400 meter) werden op het sportgala van NOC*NSF uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. De atletiekploeg won dit jaar op het EK atletiek in München goud in 3.20,87, de beste Europese tijd van het jaar.