Of de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië doorgaan, is nog altijd niet duidelijk. Mochten die races niet doorgaan, dan sluit Max Verstappen niet uit dat hij in Duitsland enkele races in andere klassen gaat rijden. Maar alleen als het uitkomt. “En in overleg met het team.”

De maand april kan voor Verstappen zomaar eens een vrije rustige worden qua F1-verplichtingen. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ervoor gezorgd dat de GP’s van Bahrein en Saoedi-Arabië mogelijk worden geschrapt. Zeker is dat echter nog allerminst. Een besluit valt waarschijnlijk pas over ruim anderhalve week en ondertussen wordt zondag de vracht voor bijvoorbeeld Formule 2 volgens bronnen in de paddock ‘gewoon’ ingepakt zoals altijd. Dus een afgelasting is nog allerminst zeker.

Mocht het hoe dan ook wel zo zijn dat de F1 niet rijdt in Bahrein en/of Saoedi-Arabië, dan is er misschien wel ineens ruimte voor Verstappen om bijvoorbeeld te gaan rijden in NLS. Over races in Duitsland is al het een en ander verschenen in de media. “Daar rijden geeft in elk geval meer plezier”, klonk het zaterdag in Melbourne cynisch ten opzichte van het rijgedrag van de nieuwe F1-bolides.. Om er serieus aan toe te voegen: “Of ik het ook ga doen, weet ik alleen nog niet.. Dat moet uitkomen, in overleg met het team. Dus ja, dat zien we nog wel.”

