Nieuwe licentieregels maken de toegang tot racen op de Nürburgring Nordschleife aanzienlijk eenvoudiger. Vanaf december 2025 bevat de verplichte DMSB-vergunning namelijk optionele simrace-elementen, waardoor coureurs sneller de benodigde papieren kunnen bemachtigen. De wijzigingen volgen op het opvallende Nordschleife-debuut van Max Verstappen en diens teamgenoot Chris Lulham in september.

De DMSB Nordschleife-vergunning blijft verplicht voor iedereen die wil deelnemen aan de ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) of de ADAC 24 uur van de Nürburgring. Verstappen reed eind september succesvol mee met zijn eigen Verstappen.com Racing, maar moest daarvoor nog een volledige DPN-coureurstraining afleggen, inclusief theorie-examen, oefenrondjes en een proefrace in een zacht afgestelde Porsche GT4. De Duitse autoriteiten hebben nu besloten de route naar de felbegeerde DPN Level B-vergunning korter én flexibeler te maken.

Verstappen maakt Nordschleife toegankelijker?

Geïnspireerd door het sterke optreden van Verstappen en Lulham – die meteen wonnen bij hun NLS-debuut – mogen coureurs hun licentietraject voortaan deels online afleggen. Prestaties in het simracen gaan dus meetellen voor het behalen van de B-vergunning. Rijders met een internationale licentie van minimaal klasse D kunnen het papiertje verkrijgen door deel te nemen aan minstens één ronde van het Rundstrecken Challenge Nürburgring-kampioenschap (RCN) én één seizoen van de Digital Nürburgring Endurance Series in iRacing. Wel geldt: drie van de vier simraces moeten incidentvrij worden voltooid.

LEES OOK: Verstappen evenaart stokoud record van Jacky Ickx met Nordschleife-zege

Daarnaast blijven de fysieke RCN-tests, de DPN-trainingen en de e-learningmodule verplicht. Volgens de huidige eisen moeten coureurs nog minstens vijftien ronden rijden in één solo-evenement of deelnemen aan twee RCN-races. Ook de eisen voor de DPN Level A-vergunning, nodig voor GT3-auto’s, zijn versoepeld: één strafvrije race en minimaal acht voltooide ronden volstaan nu.

De verwachting is dat de kortere doorlooptijd voor zowel A- als B-licenties het deelnemersveld op de Nordschleife aantrekkelijker én diverser maakt. De organisatie hoopt bovendien dat meer toprijders hun weg naar ‘de Ring’ zullen vinden. Voor simracers bieden de nieuwe regels vooral extra kansen: door het omarmen van de digitale racewereld krijgt een bredere groep talenten de mogelijkheid om door te breken.

