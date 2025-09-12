Naast zijn voorliefde voor de autosport heeft viervoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen ook een grote passie voor voetbal. In de Eredivisie juicht hij al jaren voor het Eindhovense PSV en op internationaal niveau is hij supporter van FC Barcelona. Binnenkort wordt in de voetballerij weer de prestigieuze Gouden Bal uitgereikt, de prijs voor de beste speler ter wereld. Verstappen wijst een van zijn favorieten aan voor deze Ballon d’Or.

In een interview met het Spaanse Mundo Deportivo werd Max Verstappen gevraagd naar zijn interesse in voetbal en de aankomende uitreiking van de Ballon d’Or. De Nederlander vindt het moeilijk om een absolute topspeler aan te wijzen, al verwacht hij dat één Spaanse superster de prijs nog vaak zal opstrijken. De 18-jarige Lamine Yamal, aanvaller van FC Barcelona, maakte op Verstappen al meerdere keren grote indruk.

“Wat hij (Yamal, red.) doet, is heel indrukwekkend voor zijn leeftijd”, aldus Verstappen. “Echt ongelooflijk. Het klopt dat de Ballon d’Or naar de beste moet gaan, maar eerlijk gezegd is er na het tijdperk van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo geen duidelijke winnaar meer geweest. Als je het mij vraagt, is er geen specifieke speler die nu ver voorligt op de rest, misschien omdat diegene nog te jong is. Maar ik weet zeker dat Yamal de Ballon d’Or de komende jaren zal winnen”, verzekerde Verstappen.

FC Barcelona veroverde vorig jaar de Spaanse titel, de beker én de Supercup. Weinig verrassend, vond Verstappen. Hij prijst de invloed van hoofdtrainer Hansi Flick. “Ik had vertrouwen in Barça, al maakte ik me op een gegeven moment ook een beetje zorgen”, lichtte de Nederlander toe. “Barça en Real Madrid zijn fantastische clubs en de concurrentie tussen hen is altijd enorm. Dat gezegd hebbende, vind ik het leuk hoe Barça nu speelt; erg aanvallend en soms riskant in de verdediging.”

