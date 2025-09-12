Carlos Sainz heeft teruggeblikt op zijn begintijd in de Formule 1. De Spanjaard startte in 2015 in de koningsklasse bij het toenmalige Toro Rosso als teamgenoot van Max Verstappen. Dat Sainz het gelijk in zijn eerste jaren al moest opnemen tegen de toekomstige wereldkampioen, had een behoorlijke impact op de jonge coureur. ‘Dat heeft mijn karakter echt gehard’, onthult Sainz zelfs.

Carlos Sainz begon in 2015 als teamgenoot van Max Verstappen aan zijn carrière in de Formule 1. De Spanjaard reed naast de Nederlander bij Toro Rosso, het tegenwoordige Racing Bulls, toen Verstappen als jongste coureur ooit zijn debuut maakte. Een jaar later al promoveerde de coureur naar Red Bull, terwijl Sainz tot eind 2017 bij het zusterteam bleef. Volgens de Spanjaard hebben zijn eerste jaren in de Formule 1 bij de Oostenrijkers zeker bijgedragen aan zijn karakterontwikkeling.

Beginjaren bij Toro Rosso

“Die jaren hebben mijn karakter gevormd, want ik reed tegen Max Verstappen, die volgens mij een van de beste coureurs in de geschiedenis is, zo niet de beste in de Formule 1”, vertelt Sainz openhartig tegen DAZN. “Mijn twee jaar als rookie heb ik met hem doorgebracht.” Niet alleen het talent van Verstappen was een uitdaging voor de jonge Spanjaard, maar ook dat hij bij Red Bull op onvoorwaardelijke steun kon rekenen.

LEES OOK: Schumacher prijst volwassen reactie Max Verstappen: ‘Een echte wereldkampioen’

“Het opnemen tegen iemand met zoveel kwaliteiten als Max, met bovendien iedereen bij Red Bull die hem steunde en hielp en hoopte dat Max de jonge belofte zou zijn die zo velen wilden en terecht dachten dat hij zou zijn… nou, dat heeft mijn karakter echt gehard”, vervolgt Sainz. “En de waarheid is dat ik het ook niet slecht tegen hem heb gedaan.” Verstappen eindigde als twaalfde in het kampioenschap van 2015, met 49 WK-punten, terwijl Sainz – met 18 WK-punten op zijn naam – met plek vijftien genoegen moest nemen.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.