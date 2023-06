Max Verstappen heeft pole position behaald voor de Grand Prix van Oostenrijk. In een moeizame kwalificatie waarin acht verschillende teams tot Q3 doorkwamen, hield Verstappen Charles Leclerc nipt achter zich. Na de sessie reflecteert de wereldkampioen terug op de problemen van de dag.

De kwalificatie werd vooral gekenmerkt door het grote aantal rondes die ongeldig werden verklaard. De coureurs hadden erg veel moeite met de track limits op het circuit van Spielberg. Sergio Perez viel bijvoorbeeld uit in Q2 omdat zijn snelle rondes steeds werden afgepakt. Verstappen zelf maakte ook meerdere keren mee dat zijn snelste ronde geannuleerd werd vanwege het overschrijden van de baangrenzen.

‘Wij doen het ook niet expres’

“Het was erg lastig vanwege de track limits”, erkent de Nederlander na de kwalificatie. “Wij doen het ook niet expres, maar met deze snelheden en met zulke snelle bochten is het gewoon erg lastig om die lijnen te zien. Daarom zag je ook dat zoveel mensen teruggefloten werden vandaag, ikzelf ook. Het gaat dan alleen nog maar om dat je überhaupt een ronde neer weet te zetten. Dat haalt de lol er wel een beetje uit, ook al hebben we nog steeds een goed resultaat geboekt. We zijn blij met de pole position, maar het weekend duurt nog lang.”

De kwalificatie was voor de ‘gewone’ race op zondag. Op zaterdag zullen de coureurs opnieuw een kwalificatie moeten rijden, dit keer voor de sprintrace die later op zaterdag wordt verreden. Het is dus ook goed mogelijk dat het op zaterdag een herhaling wordt van vrijdag.

“Het is hier altijd lastig”, geeft Verstappen toe. “De auto’s zijn groot en zwaar, en de lijnen zijn zo smal dat het ontzettend moeilijk is om goed te zien. Het is ook nog eens een heel ander weekend met dit sprint format, en we zijn natuurlijk erg blij met dit resultaat. Morgen wordt weer een hele andere dag, maar de auto is gelukkig snel en dat is het belangrijkste.”

