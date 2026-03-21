Max Verstappen heeft zich niet hoeven vervelen tijdens zijn eerste stint op de Nürburgring. De Nederlander neemt zaterdagmiddag deel aan NLS2, een vieruursrace op het beruchte Duitse circuit. Nadat hij vanochtend poleposition had veroverd, werd hij in de openingsronde ingehaald door de Audi van Nürburgring-veteraan Christopher Haase. Na een tweestrijd van bijna een uur gaf Verstappen het stuur van zijn Mercedes-AMG door aan Daniel Juncadella, die opnieuw aan de leiding kwam.

Bijna een uur lang reed Max Verstappen in het kielzog van Christopher Haase. De Duitser, oud-winnaar van de 24 uur van de Nürburgring, wist de aanvallen van de Nederlander knap te pareren. Het leverde een zinderend duel op. Na ruim een uur racen slaagde Verstappen er eindelijk in om de Audi te passeren, waarna beide coureurs vrijwel direct de pitstraat opzochten voor de eerste rijderswissel. De F1-coureur gaf het stuur door aan de Spanjaard Daniel Juncadella, terwijl Haase werd afgelost door landgenoot Nico Hantke.

Verstappen gaf eerder al aan dat hij in aanloop naar zijn deelname aan de 24-uursrace vooral wil oefenen met snellere pitstops. Dat bleek ook tijdens deze eerste wissel op de Nürburgring. De ervaren combinatie van Haase en Hantke was een fractie sneller en heroverde zo de leiding. Niet lang daarna miste Hantke echter zijn rempunt, waardoor Juncadella opnieuw naar de eerste positie doorschoof.

