Max Verstappen heeft aan de GP van Qatar niet alleen een cruciale overwinning overgehouden, maar ook een nieuwe bijnaam. McLaren-CEO Zak Brown vergeleek Verstappen voorafgaand aan het weekend met een horrorfiguur; net als je denkt dat je van hem af bent, komt hij toch weer om de hoek kijken. De Nederlander kon smakelijk lachen om de vergelijking en gaf zichzelf de bijnaam ‘Chucky’, naar de antagonist uit de bekende Child’s Play horrorreeks.

In de aanloop naar de GP van Qatar was Brown te gast in de Sports Agents-podcast, waar hij sprak over de zinderende titelstrijd tussen Verstappen en de beide McLaren-coureurs. “Hij (Verstappen, red.) is net als die gasten in horrorfilms”, grapte Brown. “Net op het moment dat je denkt dat hij niet meer terug kan komen, is hij ineens toch weer terug.” Tijdens de race maakte de Nederlander die belofte waar. Hij vertrok vanachter de beide McLaren-coureurs maar kwam uiteindelijk als eerste over de streep. De viervoudig wereldkampioen verkleinde de achterstand op WK-leider Lando Norris tot 12 WK-punten.

Ontknoping in Abu Dhabi

Tijdens de FIA-persconferentie na afloop van de race werd Verstappen gevraagd naar de opmerkingen van Brown. “Hij mag me Chucky noemen”, grapte de Nederlander, in een verwijzing naar de populaire Child’s Play-films. “Ik weet het niet”, vervolgde hij luchtig. “Ik heb zijn commentaar ook voorbij zien komen. Eigenlijk kon ik er wel om lachen.” Met het oog op de naderende titelontknoping in Abu Dhabi blijft ‘Chucky’ nuchter. “Ik concentreer met gewoon op mezelf”, vervolgde hij. “Als ik in de auto stap, probeer ik gewoon mijn best te doen, net als iedereen. Meer kun je niet doen, toch? Dus dat is het enige waar ik me op concentreer.”

Over zijn aanpak in Abu Dhabi blijft Verstappen eveneens realistisch. “Ik hoop dat we het weekend goed beginnen; dat zou enorm helpen”, blikte hij vooruit. “Ik denk dat het puur op tempo lastig zal worden, maar een race als vandaag laat ook zien dat een Grand Prix nooit een makkelijke opgave is, er kan ontzettend veel gebeuren. Dus ja, daar reken ik wel een beetje op.” Voorlopig is deze horrorfilm dus nog niet voorbij. De climax volgt op Yas Marina.

