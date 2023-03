Max Verstappen schoot afgelopen zondag bij de eerste race van het nieuwe F1-seizoen in Bahrein flitsend uit de startblokken. Stevent hij in recordtempo af op zijn derde wereldtitel? De kopman van Red Bull Racing is nu al met afstand de bekendste Nederlandse sporter van dit moment. “Er kan er maar één de grootste zijn. En dat is Max”, meent Giedo van der Garde.

Aan de vooravond van het seizoen namen voormalig F1-coureur Giedo van der Garde, sportmarketeer Chris Woerts en oud-technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF Maurits Hendriks deel aan het traditionele rondetafelgesprek van FORMULE 1 Magazine bij restaurant De Oude Smidse in Ouderkerk aan de Amstel. Het werd een uitermate boeiend gesprek, waarbij het vanzelfsprekend ging over Max Verstappen, maar waarbij ook andere zaken aan de orde kwamen, zoals de strijd om de tv-rechten, het Netflix-succes van Drive to Survive en de commerciële koers van de Formule 1. Het volledige interview verscheen eerder in FORMULE 1 Magazine.

door André Venema en Frank Woestenburg

De begroeting in het sfeervolle restaurant De Oude Smidse in Ouderkerk aan de Amstel is hartelijk. Sportmarketeer Chris Woerts, oud-coureur en Viaplay-analist Giedo van der Garde en Maurits Hendriks, oud-topman van NOC*NSF, bespreken op een regenachtige donderdagochtend meteen het sportnieuws uit de ochtendbladen, dat nu nog wordt gedomineerd door het voetbal. De ontwikkelingen bij Ajax, Feyenoord en PSV: het ontaardt direct in een scherpe discussie.

Toch wordt er daarna snel geschakeld naar Formule 1 en gaat het meteen over tal van zaken. Politiek. Show. Racen. Televisie. Max Verstappen. Oftewel, meer dan genoeg ingrediënten voor een geanimeerd gesprek.

– Maurits, om met jou te beginnen, wat heb jij met Formule 1?



Hendriks: “Ik ben vorig jaar voor het eerst naar een Formule 1-race geweest, om de doodeenvoudige reden dat het in Zandvoort was en dus dichtbij. Maar in alle eerlijkheid, mijn fascinatie voor Formule 1 gaat veel verder terug. Wij werden in de jaren 90 met de Nederlandse hockeyploeg gesponsord door Shell. Vanwege die relatie werden we uitgenodigd voor een bezoek aan Maranello, het hoofdkwartier van Ferrari. Enorm imponerend! Ik was als coach druk bezig onze strafcorners te perfectioneren, daar wonnen we wedstrijden mee. Op Maranello heb ik drie uur lang gefascineerd zitten kijken naar de trainingen van de vaste Ferrari-crew voor de pitstops. Zij waren zoveel verder dan wij, qua training, innovatie en oog voor detail. Bizar, daar zag ik het niveau waar ik als coach naartoe wilde. Dat bezoek aan Maranello is van enorme invloed geweest op mijn inzichten en ontwikkeling als coach. Een bron van inspiratie, dat zeker. Maar dat gezegd hebbende, ik heb de sport ook jarenlang helemaal niet gevolgd, omdat ik er niets aan vond.”

Van der Garde: “Maar dat had vast met het gebrek aan spanning te maken. Of omdat er geen Nederlands succes was. Wij keken vroeger in Nederland ook niet naar hardlopen voor vrouwen, totdat Dafne Schippers ineens heel hard ging. Zo werkt dat nu eenmaal. Toen Max Formule 1 ging rijden en meteen ging presteren, werd heel Nederland ineens fan. Maar toen ik Formule 1 reed, keek er niemand.”Lachend: “Ja, Frank en André, maar dat was het wel zo’n beetje.”

Woerts: “Wij kochten in die jaren de tv-rechten met Ziggo en SBS voor veel geld. Maar er keek inderdaad geen hond.”

– Hoe lang volg jij de Formule 1 al, Chris?

Woerts: “Al heel lang! In mijn tijd bij Heineken heb ik in 1988 zelfs een jaar lang het Formule 1-circus achterna gereisd, met veel plezier moet ik zeggen. Ik vond Heineken en Formule 1 een perfecte match. Ik had in die tijd contact met Williams en McLaren, maar tot een samenwerking kwam het helaas niet. Karel Vuursteen, de voormalig bestuursvoorzitter, geloofde er ook in, maar helaas zag de interne politie bij Heineken, zoals we dat noemden, niets in de associatie van drinking and driving. Toen was dat onacceptabel, tegenwoordig zet Heineken vol in op de Formule 1 en hoor je er niemand meer over. En ik moet zeggen, Heineken doet het perfect. Met veel show, dat doet de sport goed. Een liefhebber wil ik mezelf trouwens niet noemen, maar ik ben de sport wel altijd blijven volgen. En zeker de laatste jaren met Max uiteraard.”

– Laten we eens vooruitblikken. De openingsrace van het seizoen in Bahrein. In dat land is volgens Amnesty International de mensenrechtensituatie sinds de massale protesten in 2011 alleen maar verder verslechterd. In de aanloop naar het WK voetbal in Qatar ging het maandenlang over arbeidsomstandigheden van de bouwvakkers en mensenrechten, maar van de Formule 1 is het klaarblijkelijk geaccepteerd dat het jaar in, jaar uit discutabele landen als Bahrein, Qatar en Saoedi-Arabië aandoet. Is dat niet vreemd?



Van der Garde: “Die vergelijking gaat mank. De Formule 1 komt er al jaren over de vloer. In die zin is het geen nieuws meer. Ik kan me Bahrein 2011 nog herinneren. Daar was het toen ook onrustig. Sterker, de kogels vlogen door het hotel. Maar de Formule 1 ging gewoon door en de commotie daarover viel volgens mij wel mee. En vergeet niet, een F1-race duurt drie dagen, geen drie weken. En er hoeven geen stadions voor gebouwd te worden.”

Hendriks: “Het is natuurlijk prachtig dat sport de kracht heeft om overal ter wereld zaken te agenderen. Ten tijde van de Winterspelen van 2014 in Sotsji ging het in de hele wereld over de homorechten in Rusland. En terecht. De vraag is echter of je sporters, en in het geval van Formule 1 de coureurs, met politieke of maatschappelijke thema’s moet lastigvallen. Dat denk ik niet. Dat zou raar zijn. De kunst, de overheid, het bedrijfsleven, ze gaan allemaal naar deze landen toe. Dus, val de sporters er niet mee lastig. Daarentegen hebben de organisaties in mijn ogen wel een morele verantwoordelijkheid, zeker als het over universele mensenrechten gaat. Daar mogen ze wat van zeggen. Sterker, daar moeten ze wat van zeggen.”

Woerts: “Het is allemaal zo hypocriet. Laatst was minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra nog in Qatar. ‘Wat fijn dat jullie ons geholpen hebben bij de evacuatie uit Afghanistan en kunnen we alsjeblieft een gasdeal sluiten?’ Hou nou toch op, we zijn het lachertje van de wereld. We hebben een heel slechte beurt gemaakt met het WK. De hele wereld was er, maar wij niet. Ineens was er geen oranje legioen en bleven ook Nederlandse bedrijven thuis. Belachelijk! Bedenk wel, er zijn 62 sportevents per jaar in Qatar. En er liggen daar gewoon Nederlandse aardappelen, nootjes van Duyvis en broodjes van Bolletje in de winkels. Die morele verontwaardiging over het WK was zó hypocriet, dat sloeg helemaal nergens op.”

Hendriks: “Ik ben het helemaal met je eens, Chris. Het is goed dat we vanuit onze overtuiging zaken aan de kaak willen stellen en dat moeten we ook zeker blijven doen, maar rondom het WK voetbal hebben we dat als Nederland heel slecht gedaan.”

– De FIA heeft recent bepaald dat coureurs vanaf dit seizoen geen politieke statements meer mogen maken zonder toestemming vooraf.



Woerts: “Dat is toch logisch?! In het voetbal had op een gegeven moment iedere voetballer een geschreven boodschap onder zijn wedstrijdshirt. Het is goed om daar paal en perk aan te stellen. Maar dat een regenbooghelm niet meer zou mogen, dat vind ik dan wel weer belachelijk.”

Hendriks: “Dat is juist waar het hier om gaat. Je wilt toch niet grote coryfeeën als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel de mond snoeren? IOC-voorzitter Thomas Bach heeft me ooit een goede les geleerd, namelijk: er is niets mis met je uiten, zolang je maar respectvol blijft naar andere culturen. Want als jij ergens tegen bent, betekent het vaak dat men daar elders in de wereld voor is en vice versa.”

Woerts: “We moeten oppassen dat we onze moraliteit van 2023 niet neerleggen als een sjabloon op een land dat nog volop in ontwikkeling is. En die fout maken we steeds in Nederland. We gaan altijd van onszelf uit, maar we moeten kijken naar andere culturen en beleving in de wereld.”

Van der Garde: “Om even terug te komen op Lewis Hamilton, ik vind het altijd sterk dat hij voor zijn ideeën uitkomt en zich uitspreekt. Hij heeft via zijn sportprestaties een geweldig podium voor zichzelf gecreëerd en gebruikt dat op een goede manier. Sterker, hij is mede daardoor een mega asset voor de Formule 1. Overal ter wereld kennen ze Lewis Hamilton. Tuurlijk, regels moeten er zijn, maar als hij een zwart shirt aan wil of een regenbooghelm op, dan moet dat kunnen. Laten we juist blij zijn dat zulke sporters zich durven uit te spreken. Zoals Vettel dat in mindere mate ook had, zeker afgelopen jaar.”

Vlnr: Maurits Hendriks, Giedo van der Garde en Chris Woerts. Foto: Andreas Terlaak

– Ook de FIA is aangesloten bij het IOC. Zou het IOC hier haar rol als koepelorganisatie moeten pakken om te borgen dat sporters, in welke tak van sport dan ook, zich altijd moeten kunnen

blijven uitspreken?



Hendriks: “Eens. Maar tegelijkertijd: daar hoeven we niet op te wachten. Ik denk dat we hier ook als Nederlandse sport veel actiever in zouden moeten zijn. Mensen, laten we de kracht van sport juist gebruiken.”

Van der Garde: “We zoomen nu heel erg in op landen als Qatar, Bahrein, Saoedi-Arabië. En natuurlijk, alles draait om geld. Maar vergeet niet, er liggen ook gewoon fantastische circuits die goed zijn voor de sport. En als we er zijn met de Formule 1 is alles perfect geregeld. Dus voor de sport en de fans is het prima.”

– Laten we het hebben over de koers van de Formule 1. De Amerikaanse rechtenhouder wil meer show, meer amusement, en dus gaan we racen op de Strip in Las Vegas. Stratecircuits zijn mooi voor de plaatjes, zegt bijvoorbeeld Max Verstappen, maar met racen heeft het weinig te maken. Gaat de balans verloren tussen sport en show verloren?



Van der Garde: “Nee, dat vind ik niet. Stratencircuits brengen veel entertainment, ook op de baan. Er gebeuren vaak de raarste dingen. En één foutje, en bam, je zit in de muur. Ik zelf vond stratencircuits altijd wel leuk en ja, ik weet dat Max er anders over denkt, maar dat is zijn goed recht. De één vindt het geweldig, de ander vindt het niets. Ik behoor tot de eerste categorie. Monaco is top, Singapore is top en Las Vegas is straks ook top, verwacht ik. En laten we eerlijk zijn, Amerika is een super interessante markt voor de Formule 1. Dus daar hoort dan ook heel veel show bij.”

“Sport in Amerika is entertainment en zo hoort het ook, vind ik. Toen ik nog Formule 1 reed, in de tijd dat Bernie Ecclestone er nog de baas was, kreeg je als coureur drie paddockpassen. Je mocht twee familieleden en je manager meenemen en verder kon er niets. Als Nigel de Jong in Milaan wilde komen kijken, was ik daar drie maanden mee bezig om dat te regelen. Dat sloeg nergens op. Nu gaan dat soort dingen veel makkelijker. Als Wesley Sneijder in Abu Dhabi voor de poort staat, moet je één telefoontje plegen en hij is binnen en dan mag hij ook meteen op de grid. De Formule 1 is na Ecclestone veel toegankelijker geworden en slaagt er veel beter in aan de wereld te laten zien wat er allemaal gebeurt. Ook op social media. Formule 1 knalt eruit. De sport is de laatste jaren alleen maar groter geworden, met meer sponsors. In Nederland is Formule 1 een hype, maar dat geldt ook internationaal.”

Hendriks: “Het is een goed punt dat Giedo maakt. Als sport moet je oppassen dat je de sporters niet alleen achter een hek laat zien. Je moet de afstand naar de fans, naar de mensen waar je het voor doet, niet te groot laten worden. In die zin zijn de Amerikaanse sporten een lichtend voorbeeld, met bijvoorbeeld pers in de kleedkamer. Sport is van de fans.”

Woerts: “Netflix heeft met Drive to Survive een grote rol gespeeld in de stijgende populariteit van Formule 1 onder jongeren en in de Verenigde Staten.”

Van der Garde: “Absoluut. Om een voorbeeld te geven: we waren vorig jaar in Daytona voor de 24 uursrace. Kevin Magnussen reed daar toen met Cadillac, als teamgenoot van Renger van der Zande. Na de test daar zijn we even naar Miami geweest om ergens een biertje te drinken. In de eerste de beste bar riep al iemand: Hé Kevin! Bleken die gasten daar hem te kennen van Netflix. Drive to Survive heeft de sport daar echt goed gedaan.”

Woerts: “Netflix heeft nu een serie gemaakt over tennis, Breakpoint. Geloof me, daar is helemaal niets aan. Tennis is een saaie sport, waar je niet eens iets tegen de umpire mag zeggen. Er gebeurt niets. Met Formule 1 is het anders, dat is actie en spektakel. En vergis je niet in de power van Netflix. Daarom doet Max er nu ook aan mee. Hij móet.”

– Maar terug naar onze vraag. Duitsland is een autosportland, maar heeft geen eigen GP meer. In België staat Spa-Francorchamps, het mooiste circuit van de kalender, al jaren ter discussie. En ondertussen rijden we wel in Jeddah en Las Vegas vanwege het geld. Waar ligt de balans?

Giedo van der Garde. Foto: Andreas Terlaak



Van der Garde: “Spa mag nooit van de kalender verdwijnen en een race in Duitsland hoort ook echt thuis op de kalender. Een gezonde balans is heel belangrijk. De Formule 1 moet een mix vinden tussen rijderscircuits als Spa, Imola, Monza, Silverstone en Zandvoort aan de ene kant en nieuwe circuits als Las Vegas aan de andere kant.”

Hendriks: “Ik ben het eens met Giedo. Je kan de sport niet alleen laten plaatsvinden in landen met totalitaire regimes, met heel veel geld of zonder autosporthistorie, maar dat die landen erbij horen vind ik vanzelfsprekend. Het gaat ook om de geloofwaardigheid van de sport. Als de FIFA na de WK’s in Rusland en Qatar het eerstvolgende WK nu zou laten plaatsvinden in Noord-Korea, dan raken ze wel een hoop fans kwijt, vermoed ik. Alles draait om de juiste balans en geloofwaardigheid.”

– We hadden het net over ‘Drive to Survive’ van Netflix. Hoe ziet de toekomst van de Formule 1 eruit in het snel veranderende medialandschap?



Woerts: “Er is maar één land in Europa waar de Champions League in het voetbal nog op het open net te zien is en dat is Nederland. In alle andere landen is het alleen nog te zien op betaalkanalen. Dat is de macht van het geld. De zogenoemde OTT-platforms (streamingdiensten) gaan de dominantie overnemen van de klassieke lineaire platforms, voorzover dat nog niet gebeurd is. Netflix gaat wereldwijd richting de 300 miljoen abonnees, die gaan de sport ontdekken, ook live sport. Live sport is de drager voor OTT-platforms, want live sport is het enige dat je niet weg kunt zappen. Dat moet je beleven. En dat gaat ook in Nederland gebeuren. Vroeger was betaal-tv een vies woord, dat is al lang niet meer zo. De gemiddelde Nederlander heeft twee abonnementen. Iedereen heeft Netflix en daarnaast vaak nog Videoland of zoiets dergelijks.”

– De Formule 1 wordt sinds vorig seizoen in Nederland uitgezonden door Viaplay.



Woerts: “Het is zeer de vraag of Viaplay alleen op basis van Formule 1 kan blijven bestaan in Nederland. Ik heb begrepen dat meer dan 100.000 mensen hun abonnement hebben opgezegd, nadat Max in november wereldkampioen was geworden. Die groep meldt zich pas in maart weer aan, voor de eerste race in Bahrein. Viaplay heeft in Nederland ook de Premier League en Darts, maar dat zijn geen trekkers. Ik geloof dat het heel lastig wordt voor Viaplay om dit businessmodel voort te zetten als ze er geen andere aansprekende content bij gaan kopen. Nederland is een gek land, In Nederland heb je vier sporten die er van oudsher toe doen: voetbal, voetbal, voetbal en nog eens voetbal. En daarnaast heb je nu Formule 1 vanwege Max. Maar als Max stopt, is Formule 1 ook weer weg in Nederland.”

Van der Garde: “Gelukkig gaat Max nog een jaartje of vijf, zes door. En Viaplay heeft gewoon een heel goed jaar gedraaid.”

Woerts: “Dat kan best zo zijn, maar als je kijkt naar de aanschafwaarde van Formule 1, 35 miljoen euro voor drie jaar, dan is dat een heel dure investering geweest. Ik vind het dapper wat ze hebben gedaan. Want je hebt 1,2 miljoen abonnees nodig om winstgevend te zijn.”

– Ziggo Sport heeft aangekondigd dat men ook weer wil gaan bieden op de F1-rechten.



Woerts: “Dat gaat niet gebeuren. Ik sluit niet uit dat een grote partij als Netflix zich ermee gaat bemoeien. Niet voor Nederland uiteraard, maar voor een grote groep landen tegelijk. De slagkracht en het geld hebben ze in ieder geval.”

Van der Garde: “Volgens mij zit Viaplay er in voor de lange termijn.”

Woerts: “Geloof me Giedo, in sportrechtenland geldt: loyaliteit tot aan de deur. Als je elders een euro meer kan verdienen, ben je weg. Het beste voorbeeld is misschien wel Ziggo Sport in Nederland. Zij hebben in Nederland de sport groot gemaakt, samen met Max uiteraard, en brachten in de onderhandelingen een goed bod uit, namelijk 30 miljoen euro voor drie jaar. Dan zou je zeggen, wat is dat verschil van vijf miljoen met Viaplay waard? Ze hebben immers tien jaar lang teveel betaald. Maar die rechtenhouders denken maar aan één ding: als je elders meer kunt krijgen, krijg je als dank een warme handdruk, een vaantje en een bos bloemen. En dan is het: tot over drie jaar, bij de volgende besprekingen.”

– Max Verstappen heeft de Formule 1 in Nederland groot gemaakt. Is hij de enige wereldster die Nederland op dit moment rijk is?



Van der Garde: “Mwah, er zijn er nog wel een paar vind ik. Denk aan Virgil van Dijk bijvoorbeeld. En de honkballers die in de MLB spelen in de Verenigde Staten. Vergis je niet, dat zijn grote jongens hoor.”

– Maar die dragen niet in hun eentje de sport, zoals Verstappen dat wel doet met Formule 1 in Nederland.



Van der Garde: “Ja, dat klopt. Max is wel de nummer één.”

– Verstappen is in december door een vakjury en collega-sporters voor de tweede keer op rij verkozen tot sportman van het jaar. Wat zegt dat?



Hendriks: “Ik weet het, er is altijd veel kritiek op het format, maar die deel ik niet. Natuurlijk, het is appels met peren vergelijken, maar het feit dat collega-sporters de beste uit hun midden kiezen vind ik een waardevol gegeven. En daardoor komt er in mijn optiek altijd de juiste winnaar uit. In het verleden was er vaak kritiek, omdat vaak schaatsers er met de prijs vandoor gingen en dat iemand als Max Verstappen nooit zou kunnen winnen. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Max wint gewoon en niemand die daar een vraagteken bij plaatst.”

Woerts: “De media-aandacht speelt wel een bepalende rol natuurlijk. Als Femke Bol bij de vrouwen net zoveel op tv was geweest als Irene Schouten, had zij die prijs gewonnen, want atletiek is een veel grotere sport dan schaatsen. Dus ik vraag me wel af of het concept klopt. Neemt niet weg dat Max gewoon buitencategorie is.”

Van der Garde: “Dat is het. Kijk, Virgil van Dijk, Mathieu van der Poel en Michael van Gerwen zijn ook allemaal heel groot. Maar er kan er maar één de grootste zijn. Dat is Max.”

– In vergelijking met de andere sporters maakt hij ook de meeste impact. Zonder Max Verstappen was er nu geen Dutch GP geweest en hadden we in Nederland waarschijnlijk niet eens van Viaplay gehoord. Komt die mateloze populariteit van hem alleen doordat hij heel veel wint en door zijn persoonlijkheid?

Maurits Hendriks. Foto: Andreas Terlaak



Hendriks: “Het komt voor door de wijze waarop hij wint. Met zijn aanvallende stijl van rijden. Met lef. Daar houden wij van in Nederland, ook in de andere takken van sport. Sporten waarin wij mondiaal succes hebben is in het algemeen niet omdat we op de verdediging leunen.”

Van der Garde: “Max zorgt voor spektakel. Er gebeurt altijd wat. En hij is heel down to earth, ook richting fans en media.”

Woerts: “Sterker, naast de baan is hij misschien wel een beetje saai zelfs. Hij leeft volledig voor zijn sport en doet geen gekke dingen in nachtclubs, voor zover ik weet althans.”

Van der Garde, lachend: “Nou, hij geniet wel van het leven hoor. En dat mag ook. Als je zo presteert en je wordt zo wereldkampioen, dan mag je wel een paar keer in de lampen hangen, toch? Dat heb ikzelf ook gedaan. Toen ik achttiende werd, haha.”

Woerts: “We moeten als Nederland blij zijn met zo’n ambassadeur als Max Verstappen. Iedere taxichauffeur in de wereld kent hem. Vroeger was dat zo met Johan Cruijff en later met Gullit, Rijkaard en Van Basten en nu is dat met Max Verstappen. Hij is wereldwijd van het niveau Cruijff, zeker. Ik was afgelopen zomer in Miami en dan zie je in alle sportshops een uitsnede van Max Verstappen hangen in de hoek van de Red Bull-kleding.”

Hendriks: “Ik zou het wel mooi vinden als Max in Nederland wat zichtbaarder zou zijn. Ik vind hem wel heel ver weg, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij hoeft zich wat mij betreft niet uit te gaan spreken over maatschappelijke thema’s, maar het zou goed zijn als hij af en toe in Nederland gewoon ergens aanschuift. Dat we hem gewoon zien op tv en nog beter een beeld krijgen van wie hij is en waarom hij zo goed is. En dat we hem niet alleen op zondagmiddag in de auto zien excelleren en na afloop Engelstalige interviews van hem zien. Ik heb in mijn tijd bij NOC*NSF een paar keer geprobeerd hem op het sportgala te krijgen. Vergeefs.”

Van der Garde: “Misschien verandert dat als Max over een paar jaar wat ouder is en wat verder in zijn carrière. Max zit er nu vol in. Hij is maar met één ding bezig: winnen. Nog meer titels, nog meer overwinningen. Zo was Lewis Hamilton ook pakweg tien jaar geleden. Hamilton is nu ook veel zichtbaarder en meer uitgesproken over zaken naast het racen. Hoewel, wat dat laatste betreft verwacht ik niet dat Max voor maatschappelijke thema’s op de barricaden gaat staan. Ook later niet. Wat dat betreft is hij net als Jos. Zij zijn alleen met autosport bezig. Hun leven is wat dat betreft redelijk eendimensionaal.”

Woerts: “Ook op social media geeft Max niet veel van zichzelf prijs. Alles is inderdaad race gerelateerd. En vergeet niet, hij heeft nooit in Nederland gewoond, maar in België en Monaco. Als je opgegroeid bent in Breda, ga je nog wel eens terug omdat je daar vrienden en familie hebt. Maar Max heeft dat niet met Nederland, dus in die zin is het logisch dat we hem niet met regelmaat in Nederlandse talkshows zien. De wereld is in zekere zin zijn werkterrein. Ik ben het echter wel eens met Maurits dat hij in Nederland wel iets meer zou moeten doen. Fan-events, het sportgala, dat soort zaken hoort er toch een beetje bij. Max laat zich nu om de week op de zondagmiddag zien in de auto en that’s it. Dat houdt niet over.”

Van der Garde: “Het heeft ook wel met de ontwikkeling van de sport te maken. In mijn tijd, tien jaar terug, kon veel meer en was bijvoorbeeld de afstand met de pers veel kleiner.”

Hendriks: “De pers is sinds die tijd ook nogal veranderd. Iedere idioot met een recorder kan een foto of filmpje maken en delen op social media en op die manier een enorm publiek bereiken. Sporters hebben geen veilige omgeving meer. Maar ze hebben nu wel hun eigen platforms. Max bereikt via zijn eigen kanalen miljoenen fans, dus de urgentie om aan te schuiven in tv-programma’s is voor hem ook kleiner geworden.”

Woerts: “Toen ik twintig jaar geleden met Feyenoord-tv begon werd het Pravda-tv genoemd, maar nu is het volledig geaccepteerd en heeft iedere zichzelf respecterende club een eigen tv-kanaal. En er zijn zoveel andere outlets bijgekomen: Tiktok, YouTube, Instagram. Sporters moeten zichzelf ook beschermen en dat doen ze door zelf de regie te pakken met hun eigen kanalen.”

– Tenslotte, wat kunnen we van dit seizoen verwachten?



Van der Garde: “Max en Red Bull waren afgelopen seizoen weergaloos. Het kwam de spanning in het kampioenschap niet ten goede. Met nog zo’n jaar krijg je het gevaar dat het mensen gaat vervelen, maar ik acht die kans klein. Mercedes komt terug, Ferrari met Frédéric Vasseur als nieuwe teambaas komt terug, McLaren heeft een goede auto gebouwd plus het gegeven dat de penalty van Red Bull met minder windtunneltijd ook een beetje pijn gaat doen. Het gaat echt een stuk spannender worden.”

Hendriks: “Ik heb me in mijn hele carrière onthouden van glazen bollen, dus van mij krijg je geen voorspelling. Dat vind ik grote onzin. We gaan het wel zien.”

Woerts: “Ik durf het wel aan, ik zet mijn geld gewoon weer op Max Verstappen.”

Van der Garde: “Ik ook. Geloof me mannen, Max zal ervoor moeten vechten als een leeuw. En dat zal hij ook doen.”

