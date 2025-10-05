Waar Max Verstappen rivaal George Russell voor zich moest dulden, tekende de Nederlandse Maya Weug voor de overwinning in Singapore. Na een tweede plaats in de eerste race, kwam de F1 Academy-coureur in race twee als eerste over de eindstreep. Zodoende heeft Weug – die uitkomt voor Ferrari – het gat naar koploper Doriane Pin teruggebracht tot slechts negen punten en gaat de titelstrijd met volle kracht richting de seizoensfinale in Las Vegas.

In de tweede race vertrok Maya Weug vanaf poleposition, maar verloor ze in de eerste meters de leiding aan Pin. Gedurende de race bleef de Nederlandse haar rivalen op de hielen zitten. Toen de regen viel in Singapore, wist Weug optimaal te profiteren en reed ze een indrukwekkende laatste ronde, waarin ze Pin wist te passeren en de overwinning veiligstelde. Saillant detail: ook Ferrari-collega Lewis Hamilton was aanwezig bij de podiumceremonie.

Gok op slicks

“Weet je, ik weet eigenlijk niet goed wat er gebeurde”, reageerde Weug na afloop. “Het leek een goede start, maar opeens zag ik Doriane me net voor de eerste bocht passeren. Toen de regen kwam, was ik even gespannen bij die donkere wolken, maar we hebben nooit aan een switch naar regenbanden gedacht – er waren nog maar een paar ronden te gaan. De herstart na de laatste safety car zou cruciaal worden, dus ik concentreerde me vooral op de temperatuur van de banden – en dat werkte.”

LEES OOK: McLaren draagt nieuwe titel op aan teamwork: ‘Twee geweldige coureurs’

Met haar sterke optreden op het Marina Bay Street Circuit staat Maya Weug nu op 142 punten. “We hebben onszelf in een positie gebracht dat er in Las Vegas nog van alles kan gebeuren”, besloot ze optimistich. “Het doel is duidelijk: de prestaties van Zandvoort en Singapore voortzetten en die laatste negen punten goedmaken die ons scheiden van de titel.” In Las Vegas zijn er nog 39 punten te verdelen, genoeg voor een spannende ontknoping van het seizoen.

