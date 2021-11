Nikita Mazepin kon na afloop van de kwalificatie in Brazilië zijn tranen niet bedwingen. Mazepin was teleurgesteld dat hij opnieuw twintigste werd terwijl hij het gevoel had dat hij meer in de buurt van de Williamsen had kunnen staan: “Ik heb het verkloot.”

Haas is het hele seizoen al de hekkensluiter en ook in Brazilië waren Mick Schumacher en Nikita Mazepin kansloos voor een plekje in Q2. De twee teamgenoten moesten zich vooral op elkaars tijden richten. Mick Schumacher won die onderlinge strijd en noteerde de negentiende tijd terwijl Mazepin opnieuw als laatste mag starten. De Rus heeft daar dit jaar wel al wat ervaring mee gehad, maar was daar nog nooit zo emotioneel over als in Brazilië, waar hij beteuterd voor de camera’s verscheen.

“Ik was bezig aan een goede ronde, maar maakte toen een fout”, legt Mazepin, die zijn tranen niet kan bedwingen, uit. “De auto voelde goed, het leek onze dag om in de buurt van de Williamsen te komen”, geeft Mazepin een mogelijke verklaring voor zijn emoties. “Het was een goede kwalificatie, maar we hebben te hard geprobeerd. De jongens hebben goed werk verricht. Ik heb hier nog nooit gereden. Ik heb het verkloot”, druipt de teleurgestelde Mazepin af.