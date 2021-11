Nikita Mazepin heeft in Brazilië wat opheldering gegeven over beelden die op sociale media verschenen. Hij zou namelijk uit een Mexicaanse nachtclub gezet zijn, maar die geruchten weerlegt hij stellig: “Niemand werd uit de club gezet.”

Op sociale media verschenen beelden van Nikita Mazepin die na de Mexicaanse Grand Prix een nachtclub had bezocht. Op die beelden leek de 22-jarige Rus het aan de stok te hebben met de beveiliging, al was het door de luide muziek niet duidelijk op te maken waar dat over ging. Mazepin leek uiteindelijk zelf uit de club gezet te worden door de beveiligers, maar daar was geen sprake van, zo legt hij zelf uit.

Lees ook: Mazepin: ‘Haas heeft andere regels voor Schumacher’

“Voor mij is de situatie heel duidelijk: niemand werd uit de club gezet”, zegt Mazepin, die daarmee ook bevestigt dat het inderdaad om hem ging aangezien de beelden op sociale media niet van hoge kwaliteit waren. “Ik was wat van streek omdat een van mijn engineers wegging. Ik nodigde iedereen van het team uit om me te komen ontmoeten en één van de teamleden werd niet toegelaten, wat jammer was. Ik heb het opgelost, dat duurde iets van drie of vier minuten en iedereen was binnen. Het was eigenlijk een heel goed feestje, dus we bleven wel wat uurtjes”, lacht Mazepin.