Nikita Mazepin heeft na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico gesuggereerd dat ze bij Haas ‘andere regels’ hebben voor teamgenoot Mick Schumacher. Hij doet die uitspraak nadat hij niet langs zijn teamgenoot mocht in de outlap.

Mazepin wilde in Q1 voorbijgaan aan teamgenoot Schumacher, die net als hij bezig was aan de outlap. De Duitser reed achter wat andere auto’s aan, maar op een rustig tempo bij het ingaan van de tweede sector. Mazepin wilde voorbij aan die groep en dus ook aan Schumacher, wat hij ook het team op de boordradio verzocht. “Ik moet hem inhalen omdat hij te langzaam rijdt”, drong Mazepin aan bij engineer Dominic Haines. Die had echter geen goed nieuws voor hem: “Nee, blijf achter hem.” Het antwoord leidde tot verontwaardiging bij Mazepin: “Maak je een grapje?”, zei hij. Opnieuw kreeg hij het antwoord waar hij niet op hoopte. Na afloop van de kwalificatie was de Russische rookie nog altijd verbaasd over het besluit van het team.

“Het is een beetje een lopend thema”, zegt Mazepin. “De laatste keer dat we dit hadden, was in Zandvoort”, doelt de Rus op het moment dat Schumacher hem nog net voor de voorlaatste bocht inhaalde, waardoor beide coureurs hun ronde verknald zagen worden en daarbij bovendien Sebastian Vettel hinderden. “Toen werd er nog gezegd dat er omstandigheden kunnen zijn die de regel kan overrulen, waar de andere kant van het team toen ook gebruik van maakte. Op dat moment voelde het alsof het mijn kwalificatie verknald had.”

Lees ook: Steiner: ‘Leerproces Schumacher en Mazepin zal nog even duren’

“Vandaag voelde het dus, aangezien er wat haast bij kwam kijken, alsof een teamgenoot van mij vrije ruimte voor zich had en niet zo snel ging als hij had gekund, dus misschien is dat wat hij nodig heeft voor zijn banden”, vervolgt Mazepin. “Ik moet sneller rijden om mijn banden op temperatuur te brengen en ik probeerde ook voor hem te gaan rijden, maar ik kreeg een ‘nee’ te horen. Ik respecteer de orders die het team mij geeft en ik bleef achter hem. Het stelt dus niet veel voor, maar het lijkt alsof de regels anders zijn voor de andere kant van het team”, uit de Rus op subtiele wijze zijn onvrede.

Foto: BSR Agency