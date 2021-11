Nikita Mazepin heeft op zijn zachtst gezegd niet een al te beste reputatie, dat was al zo voordat hij in de Formule 1 terechtkwam. Zijn streken op en naast de baan trokken al vaak aandacht, aan de vooravond van zijn debuut was er plots een filmpje waarop te zien was hoe hij een jonge vrouw betastte.

Toch is de jonge Rus niet van plan alles in het werk in te zetten om zijn imago op te poetsen, laat staan zich anders voordoen. “Ik heb eigenlijk nooit een team gehad dat speciaal aan dat soort dingen denkt en daaraan werkt”, vertelt hij in gesprek met FORMULE 1 Magazine.

“Ik heb er ook heel weinig interesse in om fake, nep, te zijn. Je weet wat ze zeggen: be yourself, everyone else is already taken. Ik word niet gedreven door de mening van anderen. Ik zit hier in de Formule 1, omdat ik het verdien en zal weer vertrekken als ik mijn passie voor de sport kwijt ben.”

Daarbij helpt het ook niet dat vader Dmitry Mazepin één van de rijkste Russen is. Men neemt maar aan dat zoon Nikita een luizenleventje had als kind. Een misvatting, vindt hij zelf. “Wat maar heel weinig mensen weten, is dat ik toen ik geboren werd, dat nog in een arm gezin was. En mijn vader komt uit een nóg armer gezin. Zijn moeder moest altijd twee jaar sparen om een verjaardagscadeau voor hem te kunnen kopen.”

Mazepin vertelt in het gesprek openlijk over zijn debuutjaar, zijn studie naast de F1 en het leven na de autosport. Editie 17 van FORMULE 1 Magazine ligt in de winkels of is hier te bestellen.