Een jaar nadat hij noodgedwongen afscheid moest nemen van de Formule 1 keert Nikita Mazepin terug in de Autosport. De 23-jarige Rus doet dat in de Asian Le Mans Series, waar hij achter het stuur kruipt van een Oreca LMP2-bolide van een nieuw team, 99 Racing.

Mazepin leek zich vorig jaar op te maken voor zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar vlak voor de start van het nieuwe seizoen ging het fout. Door de oorlog die Rusland in Oekraïne kwamen er steeds meer sancties tegen bedrijven uit Rusland, wat het lastig maakte om met die bedrijven te werken. Mazepin nam als coureur het Russische oliebedrijf Uralkali mee als titelsponsor naar Haas F1.

De FIA liet het wel toe dat Russische coureurs deelnemen aan de Formule 1 en andere takken van autosport, zolang dat onder de neutrale vlag van de FIA gebeurde. Dat betekende ook dat het Russische volkslied niet zou klinken bij een podium en dat de Russische vlag niet gezwaaid zou worden. Bovendien moesten Russische coureurs een uitgebreid document ondertekenen.

Mazepin noemde het besluit van Haas F1 ‘eenzijdig’ en richtte later een stichting op genaamd ‘We Compete as One’, als knipoog naar het Formule 1-credo ‘We Race as One’. Mazepin wilde daarmee ‘uitgebreide steun verlenen aan atleten die om niet-sportieve redenen geschorst zijn van competities’.

Zelf bleef Mazepin zoeken naar mogelijkheden om terug te keren in de autosport, waar hij nu in geslaagd is. De oud-Formule 1-coureur gaat in de Asian Le Mans Series aan de slag voor het nieuwe 99 Racing. De Rus verruilt zou de Formule 1-bolide voor een LMP2-bolide. Hij wordt bij 99 Racing de teamgenoot van Ben Barnicoat en Felix Porteiro. “Ik ben verheugd om terug te keren naar de Asian Le Mans Series. Samen met mijn teamgenoten bij 99 Racing hoop ik op een geweldige ervaring in de sport waar ik van hou”, aldus Mazepin.