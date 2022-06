Oud-Formule 1-coureur Nikita Mazepin heeft een nieuwe stichting gelanceerd, genaamd ‘We Compete As One’. Hij wil daarmee ‘uitgebreide steun verlenen aan atleten die om niet-sportieve redenen geschorst zijn van competities’.

Zelf werd Mazepin ook hard getroffen door de maatregelen tegen Rusland. De coureur kon op de vooravond van het nieuwe seizoen zijn zitje bij het Amerikaanse Haas F1 vaarwel zwaaien vanwege de connecties met het Russische Uralkali, wat destijds nog de hoofdsponsor van het team was. Door maatregelen tegen Rusland voor het starten van de oorlog in Oekraïne zag Haas geen andere mogelijkheid dan het contract met Mazepin te verscheuren.

De Russische coureur was het niet eens met het ‘eenzijdige besluit’ van Haas en bovenal de manier waarop Russische en Belarussische sporters uitgesloten werden van competities wereldwijd. Bestuursorgaan FIA liet Russische coureurs nog wel de mogelijkheid om, op voorwaarde dat zij onder andere onder de neutrale vlag van de FIA zouden rijden en een document ondertekenen, te racen, maar zover kwam het voor Mazepin niet eens. Zijn zitje ging naar Kevin Magnussen, die na een jaar weer terugkeerde in de Formule 1, zij het op bijzondere wijze.

Foto: Motorsport Images

Nu heeft Mazepin een stichting gelanceerd. Het doel van ‘We Compete As One’, een woordspeling op het ‘We Race As One’ dat de Formule 1 een tijdje als credo had, is om ‘uitgebreide steun te verlenen aan atleten die om niet-sportieve redenen geschorst zijn van competities’.

“Ik ben oprecht blij om de officiële lancering van de We Compete As One-stichting aan te kondigen”, zegt oprichter Mazepin. “We bieden steun via vier hoofdprogramma’s: onderwijs, hulp bij het vinden van werk en psychologisch en juridisch advies voor degenen die hun kansen willen bepalen in de sportwereld en daarbuiten. Ik ben ervan overtuigd dat ondanks alle uitdagingen, de sportgemeenschap verenigd blijft. Ik dank alle deelnemers voor de interessante discussies en de steun van de stichting bij de start van ons werk”, aldus de Rus.

Mazepin maakt ook meteen bekend dat de eerste sporters al geholpen zijn: leden van het Paralympische team, dat naar Beijing zou afreizen maar uitgesloten werd van de competitie. “De atleten hebben hun levensdoelen verloren en zijn in feite buitengesloten bij de internationale sportgemeenschap. De stichting zal er alles aan doen om de ontbrekende steun in te halen en de atleten te helpen hun weg te vinden naar nieuwe prestaties.”