Nikita Mazepin ontbreekt vandaag in de Grand Prix van Abu Dhabi. De Russische Haas-coureur is positief getest op het coronavirus en zal de laatste race van het seizoen moeten overslaan.

“Nikita is fysiek in orde en vertoont geen symptomen, maar hij zal in zelfisolatie gaan en de regels van de gezondheidsorganisaties opvolgen, waarbij de veiligheid van iedereen vooropstaat”, laat Haas in een verklaring weten. “Het Haas F1-team wenst Nikita beterschap en we kijken uit naar zijn terugkeer op de racebaan voor de wintertests.”

Mazepin was zaterdag nog wel aanwezig in de paddock. De Rus nam deel aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi, waar hij de twintigste en laatste tijd noteerde. “Het was lastig, maar er zijn nog steeds kansen die mogelijk op de loer liggen”, zei Mazepin na de kwalificatie op zaterdag. “De race is altijd een andere uitdaging, het biedt andere kansen dan de kwalificatie en met de nieuwe lay-out zal het een interessante race worden. Ik ben er klaar voor om te racen, ik kan niet wachten op morgen.”

Door de positieve coronatest voor Mazepin telt de Formule 1-grid vandaag 19 auto’s. Haas kan nu namelijk niet meer een vervanger aanstellen. Volgens artikel 31.1 van het sportief reglement mag dat alleen als een coureur al heeft deelgenomen aan een van de andere sessies vóór de race. Omdat Mazepin alle sessies heeft gereden, kan Haas geen beroep doen op reservecoureur Pietro Fittipaldi.

Het is niet het eerste coronageval in de paddock dit jaar. Eerder dit jaar moest McLaren-ceo Zak Brown al in quarantaine na een positieve coronatest, waardoor hij de race in Groot-Brittannië moest overslaan. Alfa Romeo-coureur Kimi Räikkönen moest de Grand Prix van Nederland aan zich voorbij laten gaan door een positieve coronatest. Omdat een werk erop de Grand Prix van Italië volgde, mocht reservecoureur Robert Kubica net als in Zandvoort instappen als vervanger. Williams-teambaas Jost Capito ging destijds ook al uit voorzorg in quarantaine omdat hij, voordat bekend was dat Räikkönen positief getest was, een gesprek had met de Fin.