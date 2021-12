Het razendspannende seizoen krijgt met Max Verstappen en Lewis Hamilton op de eerste rij voor de Grand Prix van Abu Dhabi hét slotakkoord dat het verdient. Waar Abu Dhabi nog weleens saaie voorstellingen heeft voorgeschoteld, zorgt het verschil in bandenstrategie mogelijk voor nóg meer spanning. De race begint om 14.00 uur.

Vader Jos Verstappen voorspelde het in september al in FORMULE 1 Magazine: “Het kampioenschap wordt in de laatste bocht beslist.” Nu had hij het naar alle waarschijnlijkheid liever anders gezien, ook met het verloop van het seizoen sindsdien in het achterhoofd maar de ontknoping vanmiddag belooft een nagelbijter te worden.

Het scenario is bekend, de twee staan gelijk in punten waarbij Verstappen het voordeel heeft van een GP-zege meer. Verstappen op pole op de softs, Hamilton op twee op mediums. Verstappen moest in Q2 van bandenkeuze wisselen na een remfout in zijn tweede poging, Hamilton suggereerde opzet maar dat wees Verstappen van de hand: ”Dat doe je niet express, ik voel me goed op beide banden en gezien de lagere temperatuur bij avondlicht was het niet een hele moeilijke keuze voor zondag.”

Verstappen was namelijk erg tevreden met zijn racesimulatie vrijdag in de tweede vrije training. Voor wat het waard is, in deze training reed hij op een gebruikte rode band acht volledige rondjes. Het gemiddelde tempo was zeven tienden sneller dan de run (zes rondjes) van Hamilton op mediums. Zonder meteen grote conclusies daaraan te verbinden, de algemene stemming bij Red Bull is dat het longruntempo op vrijdag goed genoeg was.

Maar ook voor Lewis Hamilton is er ondanks de tweede startplaats niets verloren, sprak hij optimistisch. “Ik denk dat we er goed voorstaan met de banden die we hebben. Max reed ook een geweldige ronde. We konden gewoon niet aan zijn tijd komen.” Bij Mercedes was men over het algemeen vrij complimenteus, verdacht bijna na alle woordenoorlogen over en weer. “We moeten het accepteren zoals het is, het is nu 1-0 voor Red Bull”, aldus teambaas Toto Wolff. “Zij kregen de banden perfect op temperatuur in de laatste run en de tow werkte foutloos, dat is waarom zij op pole staan.”

De tweede startplek is niet ideaal voor Hamilton, maar voor Wolff is het zeker geen probleem. “Ik zou liever tweede starten op de mediums. We zullen wel een klein nadeel hebben bij de start en de eerste zes of zeven ronden. Je hoeft Lewis niks te zeggen. Hij zal boos zijn, en dat is goed. Hij is gemotiveerd om op Max te jagen. We beginnen nu met een achterstand, maar je moet naar de positieve zaken kijken. Soms is het geen slechte uitgangspositie”, aldus de Oostenrijker.

Het gaat sinds de Slag om Jeddah alleen nog maar over crashen in bocht 1, track limits, remtesten en FIA-straffen. Gezien de snelheid van Mercedes de laatste weken werd er vanuit gegaan dat Hamilton ook op het Yas Marina Circuit wel de pole even zou pakken. Red Bull was echter de snelste op de lange rechte stukken, ook zonder slipstream. En dus heeft Verstappen alle kans om bocht 1 als eerste in te gaan zonder dat hij daarvoor Jeddah-achtige manoeuvres voor uit hoeft te halen.

Hamilton vatte het overigens met een knipoog samen: “Ik kan hem nu tenminste wel zien bij de start.” Hamiltons starts in Saoedi-Arabië waren stuk voor stuk fenomenaal maar kan hij het ook op de mediums? Het is geen lange run naar bocht 1, voor de winnaar van de eerste sprint ligt een stint in de vrije lucht klaar. Die is vooral voor Verstappen op zijn softs cruciaal. Wie Hamilton overigens niet kan zien, zijn de mannen achter hem. Daar staat met Lando Norris, Sergio Pérez en Carlos Sainz een trio op softs aan de start. Norris bekende daar best een beetje zenuwachtig over te zijn, Pérez zal natuurlijk niets liever willen dan de druk op Hamilton op te voeren en zijn teamgenoot te ondersteunen.

Wat vindt Pirelli?

De rekenmeesters van Pirelli concluderen dat er qua strategie weinig verschil zit tussen soft-hard en medium-hard. Ook de aanpassingen aan het circuit hebben daar weinig invloed op gehad. De pitstraat is aan de lange kant, een tweede stop is eigenlijk alleen realistisch bij een safety car-situatie.

“De twee varianten zijn ongeveer even snel over een volledige raceafstand. De soft zou kunnen helpen bij een goede start, trackpositie is belangrijk op deze baan maar met de medium heb je mogelijk meer flexibiliteit. Wellicht is er een licht voordeel voor de medium-hard. Veel zal afhangen van trackpositie.”

Strijd bij Constructeurs (om de miljoenen)

De rijderstitel is de meest prestigieuze maar voor de dames en heren van de teams is de strijd bij de constructeurs erg belangrijk. Ook voor de eigen portemonnee: van de premie bij Mercedes kun je bijvoorbeeld een ruime SUV kopen, liet iemand van het team al eens ontvallen. Wat dat betreft staat Mercedes er goed voor met 28 punten voorsprong op Red Bull maar binnen is de titel zeker niet. Daarachter wordt Ferrari zo goed als zeker derde voor McLaren. Daar weer achter heeft Alpine een voorsprong van 19 punten op Alpha Tauri. Veel tv-tijd zal deze strijd niet krijgen gezien het affiche vanmiddag maar hij is zeker niet onbelangrijk.

De Uitzwaaiers

Er wordt afscheid genomen dit weekend. George Russell mag eindelijk die vermaledijde maar uiteindelijk toch nog redelijke goede Williams gedag zeggen. Het is bekend, de Brit rijdt volgend jaar naast Lewis Hamilton bij Mercedes. Bij dat team zwaait Valtteri Bottas na vijf jaar, hij vertrekt naar Alfa. Bij de Italianen wordt arriverderci gezegd tegen Antonio Giovinazzi, levende legende Kimi Räikkönen gaat met pensioen en wordt na dit weekend dan eindelijk echt met rust gelaten.



En motorleverancier Honda niet te vergeten, de Japanners verlaten de sport hoewel ze de komende jaren Red Bull nog wel zullen helpen op de achtergrond. Er is natuurlijk maar één manier waarop motorbouwers afscheid willen nemen: de titel.

