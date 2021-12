“Perfect teamwerk”, zo omschrijft Red Bull-teambaas Christian Horner de kwalificatie van zijn team in Abu Dhabi. Max Verstappen veroverde, toch wat verrassend, de poleposition maar heeft daar ook teamgenoot Sergio Pérez, die hem met een slipstream hielp, voor te danken.

Na de eerste twee vrije trainingen uitte Horner nog zijn zorgen over de pace voor de korte run, de kwalificatie dus. Daar leek de Red Bull het af te moeten leggen. Zij moesten het juist van de racepace hebben. In Q1 leek de pole voor het grijpen voor Hamilton, maar in de beslissende Q3 sloeg Verstappen de eerste slag in de titelstrijd door met een ruime drie tienden van een seconde de poleposition te veroveren. De ideale uitgangspositie dus voor de Nederlander, die zondag geschiedenis kan schrijven door de eerste Nederlandse Formule 1-kampioen te worden.

Dat Verstappen de pole met zo’n marge veroverde, kwam als een verrassing voor teambaas Christian Horner. “We hadden het vanochtend al over de slipstream”, zegt Horner tegen Sky Sports. “We hebben de downforce omlaag gegooid om die jongens op de rechte stukken te kunnen matchen. Na Q1 zagen we de tijden van Lewis en dachten we dat we daar niet aan konden komen. Q2 kwam wat meer naar ons toe. We hadden een verremming op de mediums, dat was niet ideaal en forceerde ons om op de zachte band te starten. Beide runs in Q3 waren uitzonderlijk en de tow die Checo (Pérez, red.) op de twee rechte stukken gaf: absoluut perfect teamwerk vandaag.”

“Dit was een van zijn beste ronden van het jaar”, voegt Horner toe over de poleronde van Verstappen. “In de laatste ronde, zonder tow, was hij net zo snel maar we lieten hem die afbreken. Zijn laatste sector was echt ongelooflijk als je ziet met hoeveel downforce hij reed.”

Horner benadruk dat zij de poleposition niet zagen aankomen, maar wat maakte het verschil dan waardoor het alsnog gelukt is? “Max heeft alles gegeven. Hij gooide alles in de strijd. Checo is een voorbeeldige teamgenoot, hij gaf zijn ronde op voor zijn teamgenoot. Je kan niet om meer vragen dan dat. Nu moeten we de pole zien te verzilveren.”

De verremming van Verstappen in Q2 zorgde er dus voor dat Red Bull voor de zachte band ging, maar de racepace van Red Bull zag er vrijdag al prima uit. Helemaal de bedoeling was het niet om op die compound te starten, maar er is nog geen reden voor paniek bij Red Bull. “Het is een beetje 50/50”, zegt Horner over die strategische keuze. “We balen niet helemaal dat we op de zachte band starten, de medium is wat robuuster maar het wordt interessant om te zien hoe de bandenslijtage is. Maar zeker bij bandenslijtage is baanpositie cruciaal.”

De poleposition is voor Verstappen, nu moet hij morgen nog de race te zien winnen. Of, in ieder geval vóór Hamilton zien te eindigen. Dat de Nederlander, slechts 24 jaar, onder zoveel druk alsnog zo’n ronde neer kan zetten, kan rekenen op bewondering van zijn teambaas. “We moeten onze beste race rijden”, zegt Horner. “Hopelijk is dat genoeg om Lewis te verslaan. Hamilton heeft jongens om zich die op de zachte band starten, daar zal hij wel zijn handen vol aan hebben in de eerste ronden.”

“Wij starten aan de schone kant, hebben de betere band en moeten ons focussen op onszelf”, vervolgt Horner. “Geen zorgen maken om wat zij doen. Het verbaast mij dat hij geen antwoord gaf in de laatste run. Max heeft het volledig verdiend. Onder die intense druk levert hij, dat doet hij al het hele jaar. Hopelijk kan hij het morgen verzilveren. We zullen morgen gewoon hetzelfde doen. Hij zal tot de finishvlag strijden om het kampioenschap. Dat heeft hij het hele jaar gedaan. Ik hoop dat we een nette, competitieve race hebben”, besluit Horner.