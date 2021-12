Lewis Hamilton is in de kwalificatie voor de seizoensfinale in Abu Dhabi ruim verslagen door titelrivaal Max Verstappen. De Brit erkent dat de Nederlander de poleposition verdient, maar dicht zichzelf goede kansen toe voor de allesbeslissende race van zondag.

Dat vertelt Hamilton terwijl de vele Verstappenfans op de tribune hem op een striemend fluitconcert trakteren. Al lijkt de zevenvoudig wereldkampioen – als Hamilton zondag zijn achtste wint, gaat hij Michael Schumacher voorbij en wordt hij de eerste coureur met acht wereldtitels – niet bijzonder te deren. “Het publiek is hier geweldig en het is fijn weer fans op de tribunes te zien, ondanks dit boegeroep.”

“Max reed ook gewoon een geweldige ronde”, stelt hij zich sportiever op dan de fluitende fans. “We konden gewoon niet aan zijn tijd komen”, geeft de Mercedes-coureur toe. Voor de race van zondag ziet het er voor hem desondanks niet slecht uit, denkt Hamilton. “Ik denk dat we er goed voorstaan met de banden die we hebben.” Hamilton begint de race zondag vanaf de tweede plek op de mediums, Verstappen op de snellere maar minder duurzame softs.

Over zijn kwalificatie kan Hamilton verder kort zijn. “In mijn eerste rondje in Q3 verloor ik wat tijd in de vijfde en de laatste bocht. Mijn laatste rondje was wel goed. Ik kon gewoon niet harder. Daarom verdient Max deze poleposition ook.” Het positieve, zegt Hamilton, is dat er qua strategie dus opties liggen en hij alsnog op de eerste rij staat. “Ik kan Max in elk geval nog zien, dus zover weg sta ik niet.”

