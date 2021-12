Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat geen enkele coureur ooit groter zal zijn dan Michael Schumacher. De Oostenrijker vindt dat je geen vergelijkingen kunt maken tussen generaties en dat Lewis Hamilton de grootste van zijn generatie is: “Maar Michael is iconisch.”

Hamilton is statistisch gezien al de succesvolste Formule 1-coureur aller tijden, maar staat qua kampioenschappen vooralsnog op zeven, net als Michael Schumacher. Dit weekend kan Hamilton ook dat record officieel verbreken door zijn achtste titel bij te schrijven, maar zelfs dan zal hij niet groter zijn dan Schumi, stelt nota bene zijn teambaas Toto Wolff.

“Niemand zal ooit groter zijn dan Schumi”, zegt Wolff in gesprek met Bild. “Zelfs als Lewis op basis van de statistieken bovenaan staat. Maar Michael heeft als geen ander een generatie gevormd, hij is iconisch. Je kunt geen vergelijkingen maken tussen generaties. Lewis is de grootste van zijn generatie.”

Gevraagd waarom hij denkt dat Max Verstappen géén kampioen wordt op zondag, antwoordt Wolff: “Dat weet ik niet. Zij hebben het allebei verdiend. Zo simpel is het. Beide coureurs hadden hun problemen tijdens het seizoen. Max met ongelukken buiten zijn schuld om, zoals in Hongarije, wij met de motor. Maar nu hebben we echte snelheid.”

Voorafgaand aan dit raceweekend werd er druk gespeculeerd over het scenario dat de twee titelkandidaten met elkaar in botsing komen, zoals in het verleden wel eens is gebeurd bij een beslissende race. Daar kwam nog meer aandacht voor nadat de FIA in de event notes iedereen nog even wees op specifieke regels die te maken hebben met onsportief gedrag en het feit dat de FIA punten mag afpakken. Volgens Wolff is dat een goede zaak. “Het is goed dat, nadat we dit soort situaties de afgelopen races keer op keer hebben gezien, de raceleiding de aandacht heeft gevestigd op het feit dat een opzettelijk ongeval niet wordt getolereerd.”

In Jeddah liepen de gemoederen hoog op. Dusdanig dat Wolff zijn koptelefoon kapotsloeg na het incident tussen Hamilton en Verstappen. Wat er op dat moment door zijn hoofd ging? “Dat we het coureurskampioenschap hadden verloren. Gelukkig was het niet zo. Maar ik ben de koptelefoon kwijt. Alleen het linkeroor werkte. Gelukkig kreeg ik meteen een nieuwe.”