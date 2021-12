Solid, zeggen de Engelsen dan. Een solide begin van het weekend voor Lewis Hamilton en het Mercedes-team, over één rondje was de wereldkampioen sterk al moet er in de longruns nog verbeterd worden. “Het zal zeker close worden met Red Bull dit weekend.”

Het was een vrijdag zoals vele andere, de dag van de inleidende beschietingen maar slagen zijn er nog niet gewonnen. Toch was Lewis Hamilton opgetogen over zijn twee eerste sessies in het allesbeslissende weekend voor het kampioenschap.

“Het was een prima dag, eigenlijk. ik rijd hier graag en de veranderingen hebben de baan goed gedaan. Er zit nu een mooie schwung in. Het zit dicht bij elkaar maar we moeten gewoon door blijven werken in de sessies die nog komen, de verhoudingen zijn nog niet duidelijk maar het zal zeker close zijn.”

Hamilton sloot de dag af als snelste in VT2 met een ruime voorsprong maar kende in de eerste training nog zijn twijfels. “Die begon goed voor ons maar daarna zakte het weg. In de tweede training ging het meteen beter met de veranderingen die we hadden gedaan. Nu moeten we gewoon door de data heen gaan en kijken of waar we nog kunnen verbeteren, maar ik voel me goed.”

In de tweede sessie van de dag deed Hamilton nog een experimentje door lang bij een Red Bull in het spoor te blijven. “Ik probeer te volgen tijdens mijn racesimulatie, volgens mij was het Sergio Pérez, maar het was niet makkelijk. Ik denk dat het wel beter zal dan voorheen. Maar als de auto’s zo dichtbij elkaar zitten als het lijkt, blijft het wel lastig.”

