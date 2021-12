Red Bull-teambaas Christian Horner heeft Max Verstappen voorafgaand aan het historische raceweekend in Abu Dhabi verteld te genieten en er vol voor te gaan. Horner stelt dat Verstappen moet rijden zoals de afgelopen 21 races: “Daardoor staat hij nu gelijk met Lewis Hamilton.”

Handenschuddend nemen teambazen Toto Wolff en Christian Horner plaats bij de persconferentie in Abu Dhabi, waar de bokaal voor de constructeurstitel tussen de twee staat. Alle 21 voorgaande races zijn als het ware voor niks geweest, nu Lewis Hamilton en Max Verstappen op gelijke hoogte staan met die ene race dit weekend te gaan. Bij Red Bull heerst, naast de verwachte spanning, vooral opgewondenheid.

“Wie had gedacht dat we hier een buitenkans hadden op deze bokaal?”, zegt Horner na de eerste vrije training in Abu Dhabi. “Dat we op gelijke hoogte staan met Lewis, het is een geweldig avontuur geweest. We hebben tien races gewonnen, Max heeft er negen gewonnen. De manier waarop we gevochten hebben en gepusht hebben… niemand kwam zo in de buurt van Mercedes in de afgelopen acht jaren. Hier zitten we dan, met een buitenkans op de constructeurstitel en een gelijke kans bij de coureurs. Het gevoel van opwinding en vreugde heerst. Het is soms wat intens en frustrerend geweest. We hebben de limiet, elkaar en onze concurrenten gepusht.”

“Het voelt als een soort Squid Game dat we hier evenveel punten hebben”, doelt Horner op de populaire Netflix-serie waarbij 456 mensen strijden om een enorme geldprijs. “Het wordt meeslepend op zondag. We zijn trots op wat we bereikt hebben en de manier waarop we racen, maar met name trots op Verstappen. Om als een jongeman van 24 jaar te rijden onder zoveel druk en toezicht. Met de intensiteit die hij heeft gehad is het voortreffelijk dat hij het opneemt tegen een 36-jarige zevenvoudig wereldkampioen. De mentale kracht die hij heeft getoond, in een sport waar zoveel ogen op je gericht zijn. Het is voortreffelijk. We zijn ongelooflijk trots op wat hij heeft gedaan en dat hij hier nu op gelijke hoogte staat met de, statistisch gezien, beste coureur aller tijden. Het is een geweldig avontuur geweest. Iedereen in het team omarmt dit gevecht. Of we nou winnen of verliezen op zondag, het is geweldig geweest.”

Verstappen moet genieten

Horner zegt met Verstappen te hebben gesproken over hoe hij dit weekend moet aanpakken. “Verstappen moet er vooral van genieten en blijven rijden zoals hij de afgelopen 21 races heeft gedaan, dat heeft hem die negen zeges opgeleverd”, stelt Horner. “Daardoor staat hij nu gelijk met Lewis. Hij heeft fenomenaal gereden. Sinds de zomerstop hadden we niet de sterkste auto, maar Max heeft onze titelkansen in leven gehouden. De manier waarop hij performance uit de auto haalt, bijvoorbeeld de eerste bocht in Mexico of in Austin. Hij heeft ontzettend hard gereden om ons in de strijd te houden. Hij moet er gewoon voor gaan en ervan genieten. Het doel is om Lewis te verslaan. Om Lewis te verslaan moet je waarschijnlijk de race winnen. Dat willen we op de baan doen, zoals we in negen andere gevallen gedaan hebben.”

Uiteraard heeft Verstappen dit seizoen ook de nodige pech gehad. Dusdanig dat hij zonder die momenten nu al kampioen had kunnen zijn. Maar daar wil Horner niet te veel bij stilstaan. “Je kan altijd kijken naar de ‘wat als’, met name Silverstone en Boedapest. Als we die incidenten niet hadden gehad, dan zat hij hier als kampioen. Maar je moet vooruit kijken en niet denken aan dit soort ‘wat als’-momenten. Hij heeft zichzelf in de strijd gehouden. We maken er nog steeds kans op. We moeten vooruitkijken, niet terugkijken”, besluit hij.