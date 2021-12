Max Verstappen hoopt dat de titelstrijd in Abu Dhabi niet beslist wordt door een controversieel besluit van de stewards. Hij ziet de strijd liever op de baan beslist worden, waar hij en Lewis Hamilton al het hele jaar ‘een goede show’ hebben gegeven: “Hopelijk kunnen we dat hier ook doen.”

Met de bokaal tussen de twee stoelen worden Max Verstappen en Lewis Hamilton bij de persconferentie in Abu Dhabi ontvangen. De twee coureurs zijn de afgelopen maanden de hoofdrolspelers geweest in dit knotsgekke seizoen, dat nog de apotheose te wachten staat. Hoe kijkt Verstappen terug op de afgelopen 21 races terug? “Het was om van te genieten”, zegt Verstappen. “Na vorig jaar had ik niet de hoop dat we hier zouden zitten, strijdend om de titel. We kunnen trots zijn, dankzij deze teamprestatie zitten we nu hier.”

In aanloop naar de race wordt er al veel gespeculeerd over een scenario dat de twee titelrivalen crashen, zoals in het verleden wel eens is gebeurd als de titel op het spel stond. Verstappen maakt zich daar geen zorgen over. “Als coureur denk je daar niet aan. Je wil je best doen, als een team, en de race winnen. Dan beginnen de media dit soort dingen te zeggen. Meer heb ik er niet over te zeggen. Je wil gewoon winnen.”

Foto: Motorsport Images

Wedstrijdleider Michael Masi stuurde in de event notes een reminder over sportieve regels, ook over het feit dat zij in staat zijn om punten af te pakken als er sprake van onsportief gedrag is. Dat hij die regels nog even stuurde voor deze race, leek geen toeval. “Ik weet wat er in de regels staat, we hebben geen echte reminder nodig”, zegt Verstappen daarover. “Ze zouden dat elk weekend kunnen toevoegen, er is niks nieuws toegevoegd voor dit weekend.”

Dit seizoen, zo spannend als die was, kende ook de nodige controversiële momenten. De crashes in Silverstone en Monza zijn daar de grootste voorbeelden van, maar ook kleinere momenten, zoals beslissingen van stewards, kunnen hun gevolgen hebben op de titelstrijd. Verstappen hoopt uiteindelijk dat de titel niet door een controversieel besluit beslist wordt. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar dit jaar zijn er wel wat dingen geweest die wat controversieel zijn”, aldus de Nederlander. “Het is wat het is, je verandert er niks aan. Je moet op de positieve dingen letten. Op de baan wil je allebei winnen, daar moet het om gaan, niet om controversiële besluiten.”

Voor Verstappen is het in ieder geval niet duidelijk meer wat er wél en wat niet mag in een rechtstreeks duel. “Voor mij is het duidelijk dat er andere regels gelden voor bepaalde coureurs”, herhaalt hij de woorden van eerder vandaag. Of de twee een gesprek moeten aangaan? “We hoeven niet samen te zitten. We zijn hier om te winnen en zullen daar alles aan doen. We hebben het hele jaar goed geracet met elkaar en hebben een goede show gegeven, hopelijk kunnen we dat hier ook doen.”

Om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot de race heeft Ziggo besloten om de race gratis aan te bieden voor iedereen in Nederland terwijl ook in het Verenigd Koninkrijk Channel 4 de race op het open net mag uitzenden na een deal met Sky Sports. “Het is geweldig voor de mensen, maar voor ons is het ook speciaal omdat een Nederlandse coureur kans maakt om de titel te winnen”, zegt Verstappen. “Hopelijk zullen veel mensen kijken.”