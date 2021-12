Nog één race te gaan en dan weten we na een zinderend seizoen wie de Formule 1-wereldkampioen van 2021 is. Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben evenveel punten en dus spant het er enorm om. Maar wie van de twee gaat er met die felbegeerde titel vandoor? De rest van het veld geeft zijn mening.

George Russell: “Dat zij (Mercedes) nog meedoen is indrukwekkend, aangezien Red Bull superieur was. Ik zou liever Lewis zien winnen om wat hij de afgelopen races heeft gedaan. Max heeft een uitzonderlijke job gedaan. Je kan zeggen dat zij het allebei verdienen om verschillende redenen. Hopelijk verloopt het netjes en eerlijk.”

Kimi Räikkönen: “Wie de meeste punten heeft zal winnen, ik weet niet of er een goed of fout is wie er gaat winnen. Voor mij maakt het niet veel uit wie er wint. Als ik moet kiezen: de Red Bull. Het is anders.”

Nikita Mazepin: “Ik hoop dat de sterkste wint. Ze verdienen het allebei. Helaas kan je in een sport niet met twee bokalen voor de winnaar weglopen. Ik denk dat ervaring wint. Lewis heeft de overhand daarin en Mercedes heeft geweldig gedaan. Ik mag ze allebei als atleten, laat me dit niet doen.”

Lees ook: Verstappen: ‘Ik word anders behandeld dan andere coureurs, dat is niet eerlijk’

Yuki Tsunoda: “Max natuurlijk.”

Mick Schumacher (Gevraagd hoe hij zich zou voelen als record vader Michael verbroken zou worden door Hamilton): “Niets is besloten, dus ik kan niet zeggen hoe ik me voel. Ik duim voor beide coureurs. Het zal interessant worden. Ik kan er niets aan doen wie er gaat winnen.”

Sebastian Vettel: “Michael (Schumacher, red.) is mijn held. Daarom wil ik niet dat Lewis wint, maar de waarheid is dat zij allebei een sterk seizoen hebben gehad. Zij verdienen het allebei. Ik zou blij zijn als het record van Michael blijft staan, maar al pakt Lewis dat af, dan nog blijft Michael mijn held. Ik kan ook wel overweg met Lewis. Mijn gevoel zegt dat Max moet winnen om het record te laten staan, maar mijn gedachte zegt: moge de beste winnen.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Daniel Ricciardo: “Ik ben gestopt met het geven van voorspellingen. Het ene moment leek het Lewis te worden, dan weer Max. Het is goed voor de sport dat de strijd hier pas wordt beslist. Het is cool. Je praat over een heel seizoen, maar het gaat nu om wie een beter weekend heeft in Abu Dhabi. Zo simpel is het.”

Lees ook: Alonso: ‘Verstappen is het hele jaar al stapje verder dan de rest’

Lance Stroll: “Ik weet het niet. Lewis lijkt het momentum te hebben, maar Max gaat niet zonder strijd ten onder, zoals we in Saoedi-Arabië zagen. Het gaat interessant worden.”

Fernando Alonso: “Iedereen is anders, ik weet dus niet hoe zij dit aanpakken. Zij lijken op het top van hun kunnen te zitten, ze maken geen fouten en zitten op de limiet. Ze zijn altijd één of twee omdat ze op een ander niveau zitten. Dit wordt een spannende race voor ze. Mercedes lijkt beter te presteren en heeft wat races gewonnen, maar Max rijdt één stap voor ons. Dat rondje in Jeddah (laatste kwalificatieronde) kwam van Max, niet van de Red Bull. Mercedes verdient constructeurs, Max was het hele jaar een stapje verder dan de rest van het veld.”

Pierre Gasly: “Het is geweldig voor de sport. Twee coureurs van twee teams die in laatste race strijden om de titel, na zoveel races. Beide coureurs hebben een geweldig seizoen gehad. Ik heb zelfs genoten van de hoogtepunten. Ik keek het terug en was echt: wow. Zij pushen de limiet. Het is een geweldige tijd voor de Formule 1-gemeenschap. Ik denk dat Max wint, al weet ik niet of ze allebei de race zullen finishen.”

Lees ook: Sainz baalt van polarisatie fans Hamilton en Verstappen: ‘Doet afbreuk aan titelstrijd’

Carlos Sainz: “Het is het ideale scenario voor de F1. Op zondagavond keek ik de herhaling van de race terug om te zien wat er in godsnaam was gebeurd. Toen besefte ik hoe spannend dit duel is. Helaas is er op sociale media veel polarisatie. Dat maakt het gevecht wat minder leuk, als je die twee kanten zo met elkaar ziet vechten. We moeten meer van het gevecht zelf genieten, moge de beste coureur winnen. Daarom geef ik ook niet aan wie er gaat winnen, dat zorgt voor polarisatie. Het is niet logisch hoe het zo polariserend is. Ze hebben allebei een geweldig seizoen gehad, ik hoop dat ze het netjes houden in de laatste race voor de Formule 1. We zijn nog steeds een show, hopelijk kunnen ze dat ook geven in de laatste race.”