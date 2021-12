Lewis Hamilton heeft in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi zijn snelheid over één rondje laten zien. In de racesimulaties ogen de Red Bulls juist iets in het voordeel te zijn. Max Verstappen noteerde uiteindelijk de vierde tijd.

De tweede vrije training in op het Yas Marina Circuit is traditioneel de meest belangrijke van het weekend. De omstandigheden zijn zoals tijdens de kwalificatie en de race op zondag, extra druk dus om de auto’s te finetunen. Daarbij was opvallend om te zien hoe Alpine er vanaf het begin goed bij zat. Esteban Ocon stond steevast in de top 5 en eindigde uiteindelijk tweede, Fernando Alonso deed het met een zesde plek ook zeker verdienstelijk.

Valtteri Bottas startte zijn sessie met een kusje aan de muur in bocht 19. Het deed denken aan wat Verstappen vorige week in Jeddah overkwam in de kwalificatie, de schade was gelukkig voor Bottas echter niet zo groot. Nicholas Latifi deed kort daarna hetzelfde alleen twee bochten daarvoor. Zijn touche met de muur is ook licht, de achtervleugel kan wel bij het vuilnis.

Motorsport Images

Vooraan oogde vooral Lewis Hamilton in the zone. De man dit weekend voor Max Verstappen moét eindigen, was met zes tienden verschil naar zijn concurrent ongrijpbaar voor zijn concurrent. Verstappen (4e) kwam overigens ook niet echt toe aan een jacht op een snelle tijd, hij moest ook Bottas en dus Ocon voor zich laten. Mercedes lijkt in het voordeel over één rondje maar het gat met Verstappen is zeker geen zes tienden.

In het laatste gedeelte van de sessie werd de baan vooral gebruikt voor de longruns. Daarin ontliepen Mercedes en Sergio Perez elkaar niet heel veel, er werd bovenal gereden op de medium met dezelfde leeftijd. De rondetijden van Hamilton, Bottas en Perez lagen vrijwel gelijk. Verstappen reed daarentegen een longrun op softs en was daarin een stuk sneller al laat Mercedes op vrijdag nooit het achterste van de tong zien.

De sessie werd nog afgesloten met een klappertje, de afzwaaiende Kimi Räikkönen bezorgde Alfa Romeo een flinke schadepost met een schuiver in de slotseconden.

