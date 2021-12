Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi, de beslissende race van het Formule 1-seizoen. De Red Bull-coureur klokte een beste tijd van 1.25.009. Valtteri Bottas (1.25.205) en Lewis Hamilton (1.25.355) zaten de Nederlander op de hielen.

De eerste trainingssessie op het aangepaste Yas Marina Circuit werd verreden onder een heerlijk zonnetje en bij een aangename 28 graden. Vanwege de vele ingrijpende aanpassingen, gingen vrijwel alle coureurs direct na het vrijgeven van het circuit de baan op. Daartussen één wat minder bekend gezicht: reservecoureur Jack Aitken verving George Russell bij Williams.

Valtteri Bottas was de eerste die een echt snelle tijd klokte. Max Verstappen meldde in zijn eerste meters dat zijn stuur niet helemaal goed stond uitgelijnd, maar dat weerhield hem er niet van om direct sneller te gaan dan Bottas en de snelste tijd naar zich toe te halen.

Motorsport Images

Waar Bottas en Hamilton even moeite hadden met de track limits, rook Fernando Alonso een buitenkansje. De veteraan van Alpine nestelde zich met een 1.26.271 bovenaan de tijdenlijst, maar al snel was daar weer Verstappen. De Nederlander bleef last houden van zijn stuurwiel, maar kon zich in de loop van de sessie wel steeds verbeteren. Uiteindelijk bleef de klok dus steken op een 1.25.009. Een tijd waarmee hij flink sneller was dan vorig seizoen op het ‘oude’ Yas Marina.

