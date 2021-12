Kampioenen produceren vaak iets speciaals op momenten dat het moet, heeft Max Verstappen met een toch wel onverwachtse poleposition zijn kampioensvorm laten zien? Concurrent Lewis Hamilton werd mede door puik teamwork van Red Bull op bijna 4 tienden gezet in een zinderende kwalificatiefinale.

De eerste verrassing was er al in Q2. Verstappen leek al veilig te zijn, zijn op mediums gereden tijd was goed voor een tweede plek. Nadat hij nog een flatspot veroorzaakte op een voorband ging hij aan het eind van Q2 op softs naar buiten. Normaal gesproken is dat een run die aan het eind wordt afgebroken om het Q3-plekje al gegarandeerd is maar Verstappen zette nu door, net als teamgenoot Pérez overigens.

“Ik voelde me eigenlijk prima met beide compounds, zowel medium als soft. We rijden morgen natuurlijk ’s avonds dus dan is het wat koeler, dat zou kunnen helpen maar dat zien we morgen. We moesten een beslissing maken na die flatspot maar het was eigenlijk niet eens zo’n moeilijke call. Het is belangrijk om eerst een goede start te hebben en van dat moment zullen we onze eigen race moeten rijden.”

Motorsport Images

Het teamspel in Q3 hielp ook mee, Sergio Pérez gaf Verstappen een slipstream in zijn eerste snelle ronde. “We hebben het voor de kwalificatie besproken, al heeft dat alleen niet het verschil gemaakt. In de tweede run zat ik in mijn eentje op ongeveer dezelfde tijd als de eerste. De auto voelde prima aan.”

De Nederlander oogde zelf ook redelijk verrast met de poleposition, iets wat gezien de trainingen niet waarschijnlijk leek. “Dit is natuurlijk erg lekker. Ik denk dat we de auto flink verbeterd hebben in aanloop naar de kwalificatie. We hebben de juiste beslissingen genomen want het was een beetje op en af dit weekend. Q1 voelde nog niet optimaal maar vanaf Q2 ging het een stuk beter. P1 is wat je wil en nu heb ik echt zin in morgen.”

