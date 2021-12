Lando Norris zit zondag op de eerste rij bij de ontknoping van het Formule 1-seizoen. De coureur van McLaren start de race vanaf de derde plaats, achter Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Norris kende een weinig overtuigend begin van het laatste raceweekend van 2021. Hij kwam er in de eerste trainingssessies voor de Grand Prix van Abu Dhabi niet echt aan te pas. Op zaterdagochtend wist hij wat progressie te boeken. In de derde vrije training eindigde hij als vijfde en ook in de kwalificatie ging het steeds iets beter. In Q1 was Norris nog achtste, in Q2 eindigde hij de op de zevende plaats en in de beslissende Q3 maakte hij dus een flinke sprong naar P3.

Die stap vooruit leek er aanvankelijk niet in te zitten: tot een minuut voor het einde van de sessie stond Norris nog in de achterhoede van de top 10. De 22-jarige coureur perste er echter op het allerlaatste moment nog een 1.22.931 uit. Daarmee was hij acht tienden langzamer dan Verstappen op poleposition, maar eindigde hij wel tussen de twee Mercedessen van Hamilton en Bottas.

“Ik had een redelijk ‘schone’ ronde op het einde. Ik ging voor pole, maar dat verliep niet helemaal volgens plan, ik zat er een eindje vandaan”, aldus Norris met een knipoog wijzend op het grote tijdsverschil naar Verstappen. “Maar nee, het was een goede ronde en P3 was een beetje een verrassing.”

Foto: Getty Images

Niet in de weg rijden

Norris start zondag om 14:00 uur Nederlandse tijd in de allesbeslissende Grand Prix van het seizoen dus pal achter Verstappen en Hamilton. Dat vooruitzicht bezorgt de Brit wel even de kriebels. “Ik ben wat nerveus. Ik wil eigenlijk gewoon blijven zitten waar ik zit en alles voor me zien ontplooien. Zeker in de eerste paar ronden, maar misschien wel de hele race. Ik wil me er natuurlijk niet al teveel mee bemoeien want dat kan controverses veroorzaken.”

En dus wacht Norris zondag een dilemma. “Ik weet het niet. Ik weet niet of ik voor de inhaalmanoeuvre moet gaan of niet, zeg jij het maar. Maar ik doe mijn best en als ik de kans krijg, zal ik er voor gaan.”