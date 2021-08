Nikita Mazepin kan de grappen over de hoeveelheid spins begin dit seizoen wel goed hebben. De Rus grapt dat hij ‘al wat oefening’ heeft gehad en dat hij dus niet constant duizelig is: “Mijn wagenziekte wordt al wat beter.”

In een filmpje van Haas beantwoordt Mazepin vragen van fans, waaronder de vraag hoe het is om Steiner als teambaas te hebben. “Hij is mijn teambaas, dus hij is soms erg streng”, zegt Mazepin. “Hij heeft in het verleden een wat lastigere tijd gehad met coureurs, zoals ik gezien heb op Netflix”, verwijst hij naar de documentaireserie Drive to Survive. “Hij is dus soms streng, ik wil hem niet boos maken”, aldus de Rus.

De twee kunnen het onderling wel al goed vinden, zoals de grappen op sociale media wel duidelijk maakten. Steiner gaf Mazepin zijn eigen ‘Mazespin’-tol als verwijzing naar zijn vele spins in het begin, terwijl Mazepin hem terugpakte met een ‘foksmashdoor’, als verwijzing naar het moment dat Kevin Magnussen met de deur smeet van zijn baas. Of die deur al goed gebruikt is? “Ik hoop van wel. Grappig genoeg liep ik het kantoor binnen van de baas en ik kon zien dat het er nog steeds zit. Hij houdt hem tegenover hem om op dat moment terug te kunnen kijken”, lacht Mazepin.

Dat Mazepin ook wel de grappen over zijn spins kan hebben, blijkt als hij de vraag van een fan krijgt of hij constant duizelig is van al dat spinnen. “Ik wachtte al op die vraag”, lacht Mazepin. “Eerlijk gezegd eigenlijk niet. Ik heb al wat oefening gehad”, grapt hij. “Mijn wagenziekte wordt al wat beter. Zoals Günther al zei, ik oefen nu met mijn tol dus het is veel makkelijker. Mijn vingers doen nu wel pijn, maar ik ben nu niet meer zo druk.”

