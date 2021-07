Haas F1-coureur Nikita Mazepin heeft zijn teambaas Günther Steiner teruggepakt voor de ‘Mazespin’. De Rus kreeg van de Italiaan zijn eigen tol om mee te spinnen, als verwijzing naar de meerdere spins die hij dit seizoen had, maar heeft nu zijn baas ook een cadeautje gegeven.

Binnen het Haas F1-team lijkt Mazepin het wel naar zijn zin te hebben. De Rus kon onlangs nog een grap van teambaas Günther Steiner goed hebben. Hij kreeg van de Italiaan zijn eigen ‘Mazespin’-tol cadeau. “Nu zijn er dus twee van. Het is het Mazespin-spel. Deze kan je spinnen, dat is beter dan de auto!”, grapte Steiner. Nu heeft Mazepin zijn baas nog teruggepakt voor dat cadeau.

Hij verraste Steiner met een speciale deur. Uiteraard een verwijzing naar de Netflix-docuserie Drive to Survive, waarin een moment te zien is dat Steiner een flinke uitbrander geeft aan Kevin Magnussen en Romain Grosjean. Magnussen vertrok vervolgens woedend en smeet daarbij met de deur. Daarop volgden de legendarische woorden van Steiner: “He does not foksmash my door!” Speciaal om dat moment niet in de vergetelheid te laten raken plakte Mazepin de letters foksmashdoor op een deur en overhandigde die aan zijn baas.

Foto: @nikita_mazepin

“Günther, je kent het Russische volk: als we een cadeau krijgen en niks teruggeven, dan zijn we niet beleefd, en we zijn allesbehalve onbeleefd”, zo begint hij zijn gesprek met de teambaas. “We hebben goede manieren en daarom kwam ik met een paar volgers op het idee dat je een kapotte deur had van vorig jaar, of het jaar daarvoor, met Kevin. Dus zie hier, je eigen foksmashdoor!”, grapte Mazepin.

Steiner vermoedde dat Magnussen zelf ook wat met de grap te maken had, maar richtte zich daarna tot Mazepin. “Je zei dat je in Rusland beleefd moet zijn. Ja, je bent Russisch, maar je bent niet beleefd!”, lacht Steiner. “Ik waardeer de deur, bedankt daarvoor. Maar over de rest ben ik niet zo zeker en er is zeker iemand die nu een deur mist in dit hotel”, aldus de teambaas.

Foto: BSR Agency

Mazepin worstelt met aero-pakket Haas

Mazepin maakte dit jaar de overstap van de Formule 2 naar de Formule 1, al verloopt zijn debuutseizoen nog niet zoals gewenst. De 22-jarige Rus kent zijn lot in de Haas, dat voor dit jaar geen updates meer gepland heeft en alles op 2022 gooit, maar heeft het nog zeker lastig. Hij gaf bovendien aan dat hij met een wat zwaardere auto rijdt dan teamgenoot Mick Schumacher.

Bij Haas wordt veel gepuzzeld met afstellingen om toch ergens nog een paar tienden te vinden. Dat zorgt ervoor dat zij ook extreme afstellingen testen, maar Mazepin toont zich daar geen fan van.

“Ik zou zeggen dat dit een van de lastigste aero-pakketten is waarmee ik ooit heb gereden”, vertelt Mazepin. “Het probleem met deze afstellingen is dat ze niet echt logisch zijn voor de feedback die we geven. Dus wat dat betreft ben ik nogal de weg kwijt.”

“In de juniorklassen betekent meer aero-balans meer overstuur, maar dat is in de Formule 1 niet het geval”, stelt de Rus vast. “Het zorgt ervoor dat de banden anders werken gedurende een ronde en het heeft ook invloed op het opwarmen ervan. Ik wil dus niet dat het te saai is, maar het is vrij extreem en het is niet rechttoe rechtaan, zeg maar”, aldus Mazepin.