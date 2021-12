Nikita Mazepin vindt het een goede zaak dat Lewis Hamilton slechts een reprimande kreeg voor het incident in de derde vrije training. De Rus zegt dat het uiteindelijk niet veel voorstelde en wilde niet dat Hamilton een straf had gekregen voor een incident met hem.

Lewis Hamilton moest zich na de derde vrije training in Saoedi-Arabië bij de stewards melden. Niet om één, maar om twee incidenten: hij zou dubbele gele vlaggen genegeerd hebben en hinderde bovendien Nikita Mazepin, wat een gevaarlijke afloop had kunnen krijgen omdat Hamilton in een afkoelronde zat terwijl de Haas-coureur op volle snelheid naderde.

Voor het incident met de gele vlag kreeg Hamilton geen straf omdat er sprake was van een foutje van de wedstrijdleiding, het hinderen van Mazepin kwam de zevenvoudig wereldkampioen op een reprimande te staan. Dit omdat de communicatie van het team niet goed genoeg was en de stewards oordeelden dat de communicatie hier belangrijk is door de aard van het circuit. Mercedes kreeg daarom wel een geldboete van 25.000 euro.

Mazepin vond het uiteindelijk een goede zaak dat Hamilton geen straf kreeg. “Ik mag Lewis heel erg en ik wens hem het beste toe in de titelstrijd”, zegt Mazepin. “Ik zou niet willen dat hij een straf zou hebben gekregen voor iets dat met mij te maken had. Ik zit in mijn eerste jaar in de Formule 1 en hij zat waarschijnlijk te denken hoe hij wat sneller kon zijn voor de kwalificatie. Als dat mij een ronde kost in de derde vrije training, so be it.”

Het zag er op de beelden gevaarlijk uit, maar Mazepin stelt dat het niet zo veel voorstelde. “Ik ging snel in bochten 7 en 8, die zijn vol gas met deze auto’s. Het zijn allemaal blinde bochten en ik wist niet dat er een auto op de racelijn zat. Ik bleef vol gas doorgaan totdat ik zag dat hij niet van die lijn zou gaan. Het was van mijn kant niet zo erg. We trainen ons reactievermogen om dit soort situaties te voorkomen. Lewis was erg aardig en we hebben elkaar wat berichten gestuurd over dit moment. Ik hoopte gewoon dat hij een goede kwalificatie zou hebben en dat was ook zoals altijd het geval, dat is het belangrijkste”, besluit de Rus.

