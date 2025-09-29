McLaren hoopt zich te revancheren tijdens de aankomende GP van Singapore. De huidige WK-leiders gingen tijdens het laatste raceweekend in Bakoe flink onderuit. Na een vroege crash van Oscar Piastri en een magere zevende plaats voor Lando Norris kon het team slechts zes punten bijschrijven – de slechtste eindscore van het seizoen. In Singapore, waar McLaren opnieuw kampioen kan worden, zou de MCL39 beter moeten gedijen.

“Ik kijk ernaar uit om in Singapore weer onder de kunstlichten te racen”, reageerde Lando Norris in een officieel persbericht. “Het was fijn om na Bakoe weer terug te zijn in Woking, te resetten met het team en tijd door te brengen in de simulator. Ik heb goede herinneringen aan de overwinning en de podiumfestiviteiten van vorig jaar en ben klaar om er weer voor te gaan.” Norris won de laatste editie van de race op Marina Bay Street Circuit met een voorsprong van 20 seconden op Max Verstappen. Teamgenoot Oscar Piastri completeerde de top drie.

Unieke uitdaging

“Ik kijk er erg naar uit om weer in de cockpit te kruipen”, zei de Australiër op zijn beurt. “Op papier, en gezien de temperaturen daar, zou onze auto goed moeten presteren. Met dat in gedachten kijk ik uit naar een zeer positief weekend.” Piastri kijkt bovendien uit naar de steun van zijn eigen fans. “Singapore ligt qua afstand het dichtst bij Australië, dus komt er altijd een grote Australische delegatie naar het circuit”, besloot hij. “Het is geweldig om die steun te hebben.”

McLaren-teambaas Andrea Stella reageerde eveneens dat de MCL39 zich thuis zou moeten voelen op het unieke stratencircuit. “Singapore brengt unieke uitdagingen met zich mee, vooral voor het menselijk lichaam”, voegde hij eraan toe. “De hoge luchtvochtigheid en de tijdsverschillen beïnvloeden zowel het team als de coureurs. We keren tevens terug naar een locatie waar Lando vorig jaar een indrukwekkende overwinning behaalde. Daarbij ervaren we hier meer downforce dan in Bakoe, en veel bandenslijtage; kwaliteiten die de auto goed zouden moeten liggen. Het hele team, zowel op het circuit als in Woking, is gemotiveerd om belangrijke punten te blijven scoren voor beide kampioenschappen.”

