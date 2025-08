Nadat McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri de vrije trainingen voorafgaand aan de GP van Hongarije domineerden, ging Charles Leclerc er tijdens de kwalificatie met de snelste tijd vandoor. De Monegask troefde de papaja’s af en bezorgde Ferrari de eerste poleposition van het jaar. McLaren-teambaas Andrea Stella verklaarde dat Norris en Piastri, verrast door de veranderende weersomstandigheden, vrij behoudend reden.

Leclerc kon zelf amper geloven dat hij beide McLaren-coureurs had verslagen. De Ferrari-coureur dook twee tienden onder de tijd van Oscar Piastri en verzekerde zich daarmee van de eerste startplek in Boedapest. McLaren, dat met Piastri en Norris op respectievelijk P2 en P3 nog altijd vertrouwen heeft in een goede afloop, wijst op de windstoten die het Hongaarse circuit teisterden. Die zouden hebben bijgedragen aan het plotselinge terugvallen van het team.

“Op basis van de prestaties in de vrije trainingen en in Q1 en Q2 verwachtten we de eerste startrij veilig te kunnen stellen”, aldus teambaas Andrea Stella tegenover Sky Sports. “Maar de omstandigheden waren vandaag erg vreemd – we waren extreem gevoelig voor de wind. Q3 voelde totaal anders dan de sessies ervoor, en eerlijk gezegd denk ik dat we daar de prijs voor hebben betaald.”

Beïnvloed door de wind

“Onze coureurs reden wat voorzichtiger, omdat je nooit precies weet hoeveel grip er in een bocht ligt”, voegde hij eraan toe. “Daardoor waren we vier tienden langzamer dan in Q2, terwijl Leclerc juist sneller ging. Een verdiende pole voor hem – goed gedaan door Charles en goed gedaan door Ferrari“, complimenteerde de Italiaan zijn voormalige werkgever. Stella, ingenieur in hart en nieren, legde uit hoe de wisselende wind de prestaties van McLaren beïnvloedde.

LEES OOK: Startopstelling GP Hongarije: Leclerc op pole, Verstappen in het gedrang

“Formule 1-auto’s zijn uiterst aerodynamisch, dus tegenwind, rugwind of zijwind hebben enorme invloed op de grip in een bocht”, lichtte hij toe. “Die omstandigheden zijn bovendien onzichtbaar voor de coureurs – ze kunnen wel wat feedback geven, maar vooral in Q3 was de wind extreem wisselvallig. Het komt dan aan op hoeveel risico je durft te nemen, en hoe goed je je kunt aanpassen aan de grillen van de wind. Dat gezegd hebbende, hebben we nog steeds een sterke uitgangspositie”, besloot Stella. “We hebben morgen misschien iets meer werk dan gehoopt, maar we kijken uit naar een goede race.”

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.