Lando Norris herhaalde het op de mediadag in Mexico: de Brit is het oneens met de tijdstraf die hij afgelopen zondag in Amerika kreeg voor een ‘illegale’ inhaalmanoeuvre op Max Verstappen. McLaren vecht de beslissing van de wedstrijdleiding via een zogenaamde right of review alsnog aan.

Na lang peinzen heeft McLaren besloten de veelbesproken tijdstraf van Lando Norris (vijf seconden) via een protest alsnog aan te vechten. Hoewel teambaas Andrea Stella na het incident in Amerika liet weten geen gebruik te zullen maken van het zogenaamde right of review. Volgens de Italiaan zou een herziening een zinloze exercitie zijn. “Ik denk niet dat we veel kans maken. Het gaat hier gewoon om een verschil van inzicht”, stelde hij.

Norris haalde Max Verstappen in de slotfase van de race in, maar deed dat volgens de wedstrijdleiding buiten de baan en op incorrecte wijze. De Brit kreeg een tijdstraf van vijf seconden. Op de finishlijn had hij een voorsprong van 4,1 seconden op Verstappen, waarmee hij in gevecht is voor de wereldtitel. De Nederlander werd daardoor derde, Norris vierde.

Aanvankelijk leek de discussie na Stella’s oordeel in Amerika gesloten. Donderdagavond bleek McLaren toch een verzoek hebben ingediend de zaak nog eens aan een nieuwe inspectie te onderwerpen. De aanvraag wordt vrijdag 22.30 uur Nederlandse tijd via een videoconferentie in behandeling genomen. Ook een afgevaardigde van Red Bull is voor de sessie uitgenodigd. Indien McLaren overtuigend nieuw bewijs heeft wordt de zaak door de wedstrijdleiding eventueel opnieuw inhoudelijk behandeld.

