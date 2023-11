McLaren heeft het contract met motorleverancier Mercedes verlengd. De Britse renstal zal nog vijf jaar langer met de motoren van Mercedes blijven rijden. Daarmee gaan ze door in de periode van het nieuwe motorreglement.

McLaren rijdt inmiddels drie jaar met motoren van Mercedes. Eerder maakte het team ook al gebruik van Mercedes-motoren in de tijd dat Lewis Hamilton kampioen werd met McLaren. Het huidige contract loopt af in 2025, wat erg goed uitkomt voor McLaren. In 2026 gaat er namelijk een nieuw motorreglement in, waar in totaal zes leveranciers motoren voor ontwikkelen. Genoeg keuze voor een klantenteam als McLaren dus. De Britse renstal heeft dan ook uitvoerig naar alle opties gekeken. Zo voerde CEO Zak Brown al gesprekken met Honda en ging hij op bezoek bij Red Bull Powertrains.

Uiteindelijk valt de keuze dus toch weer op Mercedes. Het nieuwe contract loopt tot en met 2030. Het is een keuze voor stabiliteit bij McLaren, dat al een aantal jaren hoopt die cruciale stap naar voren te kunnen zetten.

“Mercedes is in de afgelopen jaren een geweldige en betrouwbare partner geweest”, vertelt Brown. “Deze nieuwe deal laat zien hoeveel vertrouwen we binnen dit team in hun motoren hebben, en ook in de richting die we samen met hen willen inslaan richting het nieuwe reglement. We hebben samen al meerdere successen mogen vieren, zowel in de afgelopen drie seizoenen, als natuurlijk ook in de eerdere periode dat ze ons team aandreven. We kijken in ieder geval uit naar het vervolg van onze samenwerking, waarin we blijven proberen om vooraan de grid te vechten.”

