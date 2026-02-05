McLaren-CEO Zak Brown werd tijdens de afgelopen testdagen in Barcelona verrast door de gloednieuwe Red Bull-motor. De Oostenrijkers staan in 2026 voor het eerst met een eigen krachtbron op de grid, en de vraag is hoe competitief deze zal zijn in vergelijking met de motoren van gevestigde fabrikanten. Volgens Brown oogde de motor alvast erg sterk: ‘Ik zie ze liever niet zo competitief’.

Het is ook na de shakedown in Barcelona nog de grote vraag: welk team heeft straks in Australië de beste kaarten in handen voor het 2026-seizoen? Hoewel vooral Mercedes op het Circuit de Barcelona-Catalunya indruk maakte – zoveel zelfs dat George Russell inmiddels de favorietenrol voor het wereldkampioenschap is toebedeeld – is McLaren-CEO Zak Brown ook vooral op zijn hoede voor Red Bull.

De Amerikaan denkt wel dat in 2026 de titelstrijd weer tussen de ‘grote vier’ – Mercedes, Red Bull, Ferrari en McLaren – zal gaan. “Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar het lijken wel weer de gebruikelijke namen te zijn”, vertelt Brown tijdens de opening van het McLaren Racing Center in Indianapolis. “Alleen is de volgorde moeilijk te bepalen. De Red Bull-motor was erg sterk, daar was iedereen aangenaam door verrast. Liever zie ik ze niet zo competitief, maar ik ben onder de indruk van wat ze hebben laten zien. Ze reden veel kilometers en leken meteen erg sterk.”

Pikorde

Volgens Brown zal de pikorde tussen de vier topteams ook per circuit kunnen verschillen. “Als je nu naar Las Vegas zou gaan, is Mercedes waarschijnlijk de favoriet”, vervolgt de Amerikaanse CEO. “Maar er is nog een lange weg te gaan. Williams kwam niet aan rijden toe, en Aston Martin pas helemaal aan het einde, dus je hebt geen idee waar zij precies staan.”

Hoewel er dus ook voor de McLaren-topman nog veel onduidelijk is over het 2026-seizoen, verwacht hij niet dat het hele Formule 1-veld weer binnen één seconde van elkaar zal rijden. “Ik denk dat het veld meer uitgespreid zal zijn, wat logisch is bij een nieuw reglement. Vorig jaar in Abu Dhabi zat het hele veld binnen één seconde. Nu verwacht ik eerder twee tot drie seconden. Dat is normaal.”

