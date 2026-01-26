McLaren heeft de livery onthuld die het team deze week zal gebruiken tijdens de besloten tests in Barcelona. Via een reeks digitale renders gaf de Britse renstal een eerste indruk van de MCL40, de auto waarmee McLaren in 2026 zijn titel zal verdedigen. De definitieve livery houdt het team nog even geheim. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya zullen Lando Norris en Oscar Piastri met een overwegend zwarte bolide hun proefrondjes afwerken.

De getoonde kleurstelling is speciaal ontworpen voor de shakedown in Barcelona en wijkt af van de definitieve livery, die op 9 februari tijdens de officiële season launch wordt onthuld. De kans is groot dat McLaren dan teruggrijpt op de traditionele papajakleuren. In Barcelona kiest McLaren voor een zwart ontwerp, met grijze elementen en papaja-accenten. Opvallend is racenummer één, dat op de neus en de flanken van de MCL40 prijkt; regerend wereldkampioen Lando Norris zal dit jaar voor het eerst met nummer één rijden.

De MCL40 zal deze week voor het eerst de baan op gaan in Barcelona; anders dan bijvoorbeeld Mercedes en Ferrari heeft McLaren nog geen eigen shakedown georganiseerd. Teams mogen tijdens deze privétests drie van de vijf dagen rijden. Het exacte testprogramma van de constructeurskampioenen is nog onbekend. Wel is duidelijk dat McLaren maandag nog niet in actie komt, om zo de ontwikkelingstijd van de MCL40 te maximaliseren.

Zijaanzicht van de MCL40 (McLaren)

Vooraanzicht van de MCL40 (McLaren)

