Ferrari heeft met het verbeterde hybridesysteem vooruitgang geboekt, maar McLaren-teambaas Andreas Seidl wil de hoop op de derde plek bij de constructeurs nog niet opgeven. De Duitser kijkt uiteraard naar de vooruitgang bij zijn concurrent, maar vindt het met name belangrijk om naar zijn eigen team te kijken in de spannende strijd.

De meeste ogen zijn gericht op het gevecht helemaal bovenaan in het kampioenschap tussen Mercedes en Red Bull, maar Ferrari en McLaren zijn in een spannende strijd om de derde plek verwikkeld. Het verschil tussen die twee teams bedraagt nu slechts 3,5 punten en in Austin lieten ze maar zien hoe spannend het zou kunnen worden tot de allerlaatste race. Ze waren op het Circuit of the Americas gewaagd aan elkaar, al leek Ferrari toch wel de overhand te hebben. Een slechte pitstop voor Carlos Sainz zorgde er echter voor dat McLaren de schade nog kon beperken. Charles Leclerc en Sainz werden respectievelijk vierde en zevende, Daniel Ricciardo en Lando Norris kwamen als vijfde en achtste over de streep.

McLaren staat nu nog derde, maar lijkt wat terrein te hebben verloren sinds de upgrade van Ferrari. Zij introduceerden in Rusland een verbeterd hybridesysteem, wat het gewenste effect lijkt te hebben. Toch wil McLaren-teambaas Andreas Seidl de moed niet opgeven nu Ferrari vooruitgang boekt. “Het is gewoon de realiteit dat zij een stap vooruit hebben gezet met hun pakket, wat waarschijnlijk ook te maken heeft met de motorupgrade die zij hebben geïntroduceerd”, zegt Seidl. “Dat gaf ze met name in de laatste twee races een goed voordeel ten opzichte van ons. Dat is de realiteit waarin we ons bevinden.”

“Maar het is aan de andere kant ook belangrijk om ons op onszelf te focussen”, benadrukt Seidl. “We weten dat er geen upgrades meer komen voor de auto en de krachtbron. We weten dat er circuits komen waar onze auto sterker zou moeten zijn, maar er zullen richting het einde van het seizoen ook circuits zijn waar we meer zullen worstelen in vergelijking met Ferrari. Het is dus belangrijk dat we elk weekend het maximale uit het pakket halen. Hopelijk zal dat genoeg zijn om tot de laatste ronde met ze te vechten in Abu Dhabi”, aldus de McLaren-teambaas.

Foto: BSR Agency