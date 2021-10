Daniel Ricciardo voelde zich ‘als een kind in een snoepwinkel’ in Austin, maar moest hard knokken voor zijn vijfde plaats in de race. Ricciardo geeft toe dat hij fel verdedigde tegen Carlos Sainz omdat hij vreesde dat hij anders snel zevende zou worden.

“Het is altijd heel leuk hier”, lacht Ricciardo na afloop van de race. “Soms moet ik mezelf een beetje beheersen omdat ik me dan als een kind in een snoepwinkel voel en te enthousiast ben en meer energie verbruik dan nodig is. Ik geniet er gewoon van om hier weer terug te keren”, aldus de Australiër.

Foto: BSR Agency

Dat Ricciardo genoot van de terugkeer naar Austin was het hele weekend al te merken aan zijn typisch Texaanse kleding en het accent, waar hij hard aan gewerkt had. Maar na een demorun in de Nascar-auto van zijn jeugdheld Dale Earnhardt was het ook tijd om wat serieuzer aan de slag te gaan. Ricciardo begon als zesde aan de race en raakte direct in de eerste ronde in een intense strijd verwikkeld met beide Ferrari’s. Na wat stevig duw- en trekwerk wist Ricciardo Carlos Sainz te verschalken, maar hij zou niet op zijn gemak als vijfde over de streep komen.

“Ik ben blij met de uitslag van de race”, blikt Ricciardo terug. “We waren vandaag niet sneller dan Ferrari en dat liet Charles (Leclerc, red.) ook zien, hij reed weg in de vrije lucht. We konden niet in zijn buurt blijven. Carlos hield de hele race de druk op mij en we hadden een heel goed gevecht in de eerste ronde. We wisselden iets van drie keer van positie. Ik kon hem uiteindelijk pakken en dat stelde mij in staat om voor de vijfde plaats te vechten, dat was erg belangrijk.”

“Toen had ik een goed gevecht met hem en ik verdedigde hard, wat ook nodig was om hem achter me te houden”, vervolgt Ricciardo. “Als hij mij te grazen had genomen, dan was ik realistisch gezien teruggevallen tot aan Bottas en dan had hij waarschijnlijk een betere kans om mij in te halen. Dan zou de vijfde plaats al snel een zevende worden. Ik ben erg blij om een top vijf te pakken in de geweldige stad Austin”, sluit Ricciardo op typerende wijze af.